Экс-игрок сборной Белоруссии обвинил «Зенит» в «договорняке»

Источник: РИА "Новости"

По словам спортсмена, договорной была встреча российского клуба с минским «Динамо» в отборочном раунде Лиги Европы сезона-2018/19. В первой игре «Зенит» потерпел поражение со счетом 0:4, но смог выйти в следующий раунд, обыграв соперника на своем поле в ответном матче со счетом 8:1. Причем с 72-й минуты «сине-бело-голубые» играли в меньшинстве после удаления полузащитника Леандро Паредеса.

«Да там «слив» был стопудовый. Это просматривалось даже невооруженным глазом. Защитники «Динамо» просто стояли как фишки. Это было печальное зрелище, смотреть на игру было больно. Понятно, что я в том матче болел за минчан. Нафиг мне этот «Зенит», — приводит слова Яхимовича белорусское издание «Прессбол».

В Лиге Европы сезона-2018/19 «Зенит» дошел до стадии 1/8 финала, где уступил испанскому «Вильярреалу».