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15:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-игрок сборной Белоруссии обвинил «Зенит» в «договорняке»

Бывший игрок сборной Белоруссии Эрик Яхимович заявил, что петербургский «Зенит» принимал участие в договорном матче.

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Источник: РИА "Новости"

По словам спортсмена, договорной была встреча российского клуба с минским «Динамо» в отборочном раунде Лиги Европы сезона-2018/19. В первой игре «Зенит» потерпел поражение со счетом 0:4, но смог выйти в следующий раунд, обыграв соперника на своем поле в ответном матче со счетом 8:1. Причем с 72-й минуты «сине-бело-голубые» играли в меньшинстве после удаления полузащитника Леандро Паредеса.

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«Да там «слив» был стопудовый. Это просматривалось даже невооруженным глазом. Защитники «Динамо» просто стояли как фишки. Это было печальное зрелище, смотреть на игру было больно. Понятно, что я в том матче болел за минчан. Нафиг мне этот «Зенит», — приводит слова Яхимовича белорусское издание «Прессбол».

В Лиге Европы сезона-2018/19 «Зенит» дошел до стадии 1/8 финала, где уступил испанскому «Вильярреалу».

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