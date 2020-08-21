Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри признан лучшим футболистом недели по итогам полуфинальных матчей Лиги чемпионов, сообщается на странице УЕФА в Twitter.
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри признан лучшим футболистом недели по итогам полуфинальных матчей Лиги чемпионов, сообщается на странице УЕФА в Twitter.
«Бавария» в среду обыграла французский «Лион» со счетом 3:0. Гнабри в этой встрече оформил дубль. В другом матче ½ финала другой клуб из Франции «Пари Сен-Жермен» разгромил немецкий «РБ Лейпциг» — 3:0.
Финал Лиги чемпионов состоится 23 августа в Лиссабоне и начнется в 22:00 мск.