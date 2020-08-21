Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий В финале Лиги чемпионов сойдутся «ПСЖ» и «Бавария». Во втором полуфинале мюнхенцы разгромили французский «Лион» со счетом 3:0.

«Бавария» в среду обыграла французский «Лион» со счетом 3:0. Гнабри в этой встрече оформил дубль. В другом матче ½ финала другой клуб из Франции «Пари Сен-Жермен» разгромил немецкий «РБ Лейпциг» — 3:0.