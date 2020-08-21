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10«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов
13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
16:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гнабри признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Серж Гнабри признан лучшим футболистом недели по итогам полуфинальных матчей Лиги чемпионов, сообщается на странице УЕФА в Twitter.

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В финале Лиги чемпионов сойдутся «ПСЖ» и «Бавария». Во втором полуфинале мюнхенцы разгромили французский «Лион» со счетом 3:0.

«Бавария» в среду обыграла французский «Лион» со счетом 3:0. Гнабри в этой встрече оформил дубль. В другом матче ½ финала другой клуб из Франции «Пари Сен-Жермен» разгромил немецкий «РБ Лейпциг» — 3:0.

Финал Лиги чемпионов состоится 23 августа в Лиссабоне и начнется в 22:00 мск.

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