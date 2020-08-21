Финал Лиги чемпионов на «Матч ТВ» прокомментируют Шнякин и Трушечкин
В ближайшее воскресенье, 23 августа, состоится финал Лиги чемпионов — на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне сыграют «ПСЖ» и «Бавария».
В ближайшее воскресенье, 23 августа, состоится финал Лиги чемпионов — на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне сыграют «ПСЖ» и «Бавария».
Прямая трансляция на «Матч ТВ» начнется в 21:45 по московскому времени.
Встречу прокомментируют Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин. Этот же тандем два года назад уже работал на финале Лиги Европы.
В 20:55 начнется специальный выпуск программы «Все на футбол!», полностью посвященный Лиге чемпионов. Георгий Черданцев вместе с гостями и экспертами обсудит предстоящий финал.