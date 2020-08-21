Финал Лиги чемпионов на «Матч ТВ» прокомментируют Шнякин и Трушечкин

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Финал, 23.08.2020, 22:00 ПСЖ - Бавария -

Прямая трансляция на «Матч ТВ» начнется в 21:45 по московскому времени.

Встречу прокомментируют Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин. Этот же тандем два года назад уже работал на финале Лиги Европы.