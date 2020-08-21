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17:57 (мск), источник: Sport24

Финал Лиги чемпионов на «Матч ТВ» прокомментируют Шнякин и Трушечкин

В ближайшее воскресенье, 23 августа, состоится финал Лиги чемпионов — на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне сыграют «ПСЖ» и «Бавария».

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Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Финал, 23.08.2020, 22:00

ПСЖ-Бавария-

Прямая трансляция на «Матч ТВ» начнется в 21:45 по московскому времени.

Встречу прокомментируют Дмитрий Шнякин и Роман Трушечкин. Этот же тандем два года назад уже работал на финале Лиги Европы.

В 20:55 начнется специальный выпуск программы «Все на футбол!», полностью посвященный Лиге чемпионов. Георгий Черданцев вместе с гостями и экспертами обсудит предстоящий финал.

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