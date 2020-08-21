5 финалов Лиги Европы, которые были круче финалов Лиги чемпионов. Например, 5:4 «Ливерпуля» и «Алавеса»

Источник: AP 2020

Футбол Лига Европы 2019/2020 Финал, 21.08.2020, 22:00 Севилья - Интер -

Финал Лиги Европы, как правило, выступает аперитивом перед главным матчем европейского клубного сезона — финалом Лиги чемпионов. Но далеко не всегда более статусный турнир предлагает более зрелищные матчи.

Перед сегодняшней игрой между «Севильей» и «Интером» мы решили вспомнить случаи, когда Лига Европы (или Кубок УЕФА) дарила в финале большее количество адреналина, чем ее пафосный родственник.

Только учтите, что отсчитывали мы с сезона-1997/98, потому что до этого финалы в Кубке УЕФА игрались в два матча.

2015 год. «Днепр» — «Севилья» — 2:3

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Кто играл в финале ЛЧ: «Барселона» и «Ювентус».

Матч между «Барсой» и «Ювентусом» был вполне себе интересным, хотя вышедшая на пик тройка нападающих Месси-Суарес-Неймар по ходу всего матча наглядно демонстрировала, кто на поле фаворит.

За всю эпоху Унаи Эмери «Севилья» не встречала в финалах Лиги Европы (благо, их было целых три) настолько серьезного соперника, как «Днепр». Украинский клуб, выбивший по ходу плей-офф турнира «Аякс» и «Наполи», первым открыл счет в матче. Первые 45 минут вместили в себя четыре забитых мяча, один из которых забил будущий игрок «Локомотива» Гжегож Крыховяк. Прямо перед перерывом капитан «Днепра» Руслан Ротань прямым ударом со штрафного сравнял счет.

Героем встречи стал нападающий «Севильи» Карлос Бакка, дважды мастерски отрывавшийся от защитников под передачи партнеров. После этой игры «Милан» выкупил колумбийца за 33 миллиона евро. Впрочем, «Днепр» потерял еще больше: Никола Калинич перешел в «Фиорентину», Джаба Канкава — в «Реймс», а одного из лучших игроков той Лиги Европы Евгения Коноплянка приобрела сама «Севилья».

Сейчас болельщики обоих клубов пересматривают тот финал с грустной ностальгией. Одну из голевых передач на Бакку оформил испанец Хосе Антонио Рейес, через четыре года разбившийся в автокатастрофе. А для «Днепра» финал Лиги Европы стал лебединой песнью — из-за финансовых проблем клуб сначала лишили права выступать в еврокубках, затем команда была переведена во Вторую лигу, а сейчас и вовсе выступает на любительском уровне.

2010 год. «Атлетико» — «Фулхэм» — 2:1 (доп. время)

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Кто играл в финале ЛЧ: «Интер» и «Бавария».

В Лиге чемпионов давали классический концерт Моуринью: атаковала и владела территорией «Бавария», а забивал «Интер». Можно было порадоваться за автора дубля Диего Милито и за Уэсли Снейдера (ведь никто тогда еще не знал, что ему не дадут «Золотой мяч»), но, в целом, видали футбол и получше.

Например, за пару недель до этого в финале Лиги Европы. «Атлетико» тогда был полной противоположностью тому, что чуть позже построил Симеоне: мастер-класс от Серхио Агуэро и Диего Форлана в атаке и полный бардак в обороне, где за всех отдувался молодой Давид Де Хеа. Противостоял испанцам «король камбеков» «Фулхэм», разгромивший в том сезоне «Ювентус» со счетом 4:1 после выездного поражения 1:3.

За игру команды суммарно нанесли 38 (!) ударов по воротам. В основном, конечно, старался «Атлетико», но из-за их регулярных провалов в обороне игра была встречной. Судьбу первого европейского титула для мадридцев за 48 лет решил гениальный удар Форлана с передачи Агуэро в овертайме.

Кстати, много параллелей с первым финалом, о котором мы говорили. За победителей сыграл Хосе Антонио Рейес, а «Фулхэм» в следующем сезоне вылетел из премьер-лиги в чемпионшип.

2007 год. «Эспаньол» — «Севилья» — 2:2 (1:3 пен.)

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Кто играл в финале ЛЧ: «Милан» и «Ливерпуль».

Нет, это был не Стамбул, потому что Стамбул не перебить никому и никогда. Собственно, это та причина, почему в нашем списке нет финала Кубка УЕФА между ЦСКА и «Спортингом». Мы все очень радовались за российский клуб, но сказать, что та победа была по накалу круче, чем суперкамбек «Ливерпуля», нельзя. А вот повторная встреча тех же команд спустя два сезона — другое дело. «Милан» в закрытой игре оформил реванш, выражаясь боксерской терминологией, по очкам, а англичане сумели отквитать один гол только на 89-й минуте.

А вот чисто испанский финал Кубка УЕФА получился невероятно драматичным. «Эспаньолу» Эрнесто Вальверде противостояла сильнейшая «Севилья» в истории. В основное время команды забили по одному мячу. На 64-й минуте на поле вышел Александр Кержаков, а с 68-й «Эспаньол» играл вдесятером. Когда в дополнительное время Фредерик Кануте с передачи Хесуса Наваса забил гол, казалось, что исход предрешен, но за пять минут до конца Хонатас дальним ударом сравнял счет и перевел матч в серию одиннадцатиметровых, где героем стал вратарь Андрес Палоп, отразивший сразу три удара.

2003 год. «Селтик» — «Порту» — 2:3 (доп. время)

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Кто играл в финале ЛЧ: «Милан» и «Ювентус».

Нет, мы, конечно, очень радовались за Андрея Шевченко, выигравшего Лигу чемпионов, но наблюдать итальянские нули два часа — удовольствие для особо изощренных любителей тактики и игры в обороне. За все это время «Ювентус» пробил в створ ворот Диды всего два раза!

А вот значение того финала Кубка УЕФА по достоинству удалось оценить лишь спустя некоторое время. Во-первых, это был первый европейский успех Жозе Моуринью — человека, изменившего наше представление о тренерской профессии, и одного из главных специалистов нулевых. Во-вторых, одна половина чемпионского «Порту» потом ушла за тренером в «Челси», а вторая оказалась в московском «Динамо».

По игре «Порту» был сильнее «Селтика», и тем приятнее, что второй гол в матче забил Дмитрий Аленичев, но шотландцев в игре оставлял суперфорвард Хенрик Ларссон, дважды пробивавший Витора Байю головой. Через год вместе с полузащитником «Порту» Деку Ларссон уедет строить чемпионскую «Барселону».

2001 год. «Ливерпуль» — «Алавес» — 5:4 (доп. время)

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Кто играл в финале ЛЧ: «Бавария» и «Валенсия».

«Бавария» против «Валенсии» — один из самых унылых финалов за всю историю Лиги чемпионов. У испанцев была близкая к идеальной система обороны, которую футболисты Оттмара Хитцфельда никак не могли преодолеть. За 120 минут игры были забиты два мяча, и оба с пенальти. Эту игру лучше сразу перематывать на серию пенальти, где блистали оба вратаря — Оливер Кан и Сантьяго Каньисарес.

А вот Кубок УЕФА в том же году подарил чистое безумие. Прошедший в полуфинале «Барселону» «Ливерпуль» к концу первого тайма комфортно обыгрывал ноунеймов из Испании со счетом 3:1 — один из мячей забил молодой Стивен Джеррард (на поле также был и Майкл Оуэн). В начале второго тайма «Алавес» за три минуты соорудил два мяча — 3:3. Вышедший на замену у «Ливерпуля» мегаветеран Робби Фаулер вновь вывел англичан вперед, но за две минуты до конца основного времени сын Йохана Кройффа Жорди сравнял — 4:4.

За овертайм «Алавес» успел из-за удалений потерять двух футболистов и доигрывал матч вдевятером. До серии пенальти дотянуть не удалось — на 116-й защитник испанцев Дельфи Хели переправил мяч в собственные ворота. Любопытно, что во времена, когда считалось, что в английском футболе любимая комбинация — проход по флангу и удар головой, «Ливерпуль» забил все мячи ногами, а «Алавес» три из четырех (а также автогол) головой.