Драма Лукаку: автогол помог «Севилье» снова покорить ЛЕ

Нет ни одной причины, по которой эти две команды не должны были дойти до финала. Везение, плохая форма оппонентов, удобный календарь? Ни в коем случае. «Севилья» (пятикратный победитель ЛЕ) и «Интер» (трехкратный обладатель Кубка УЕФА) шаг за шагом расчищали тебе дорогу до Кельна, за всю кампанию переиграв такие клубы, как «Шахтер» и «Манчестер Юнайтед», «Байер» и «Вулверхэмптон», «Рома» и «Хетафе». Несмотря на пандемию коронавируса, Хулен Лопетеги и Антонио Конте по-боевому настроили к решающей стадии турнира свои коллективы, готовые в таких кондициях не просто к победе в Лиге Европы, но и большим победам в Лиге чемпионов. Там обеим командам предстоит биться уже осенью.
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Поразительно, но для «Севильи» и «Интера» эта встреча стала первым очным противостоянием в истории. И сразу на таком уровне!
Миланцы начали матч феерично. Уже на третьей минуте Ромелу Лукаку обошел Диего Карлоса, и игрок номинальных хозяев не нашел ничего лучшего, чем снести бельгийца в собственной штрафной. Пенальти, безупречный удар в левый угол. Сам пострадавший оформил 34-й гол в сезоне, а «Севилья» пропустила в дебюте встречи с 11-метровой отметки третий матч кряду. Но не успели болельщики итальянцев толком порадоваться лидерству своих футболистов, как Диего Годин упустил Люка де Йонга: голландец головой замкнул подачу с фланга, а Самир Ханданович команду не выручил — 1:1 к 12-й минуте!
Атака на атаку, спорная игра рукой в штрафной андалусийцев и желтая карточка Конте, который, как и всегда, никак не мог сдержать пылающие эмоции, — футболисты попросту не давали моргнуть собравшимся у телеэкранов болельщиков… А затем было много фолов, много криков на пустой арене и мало моментов. Соперники задали слишком высокий темп, что впоследствии сказалось на атакующем настроении команд: и «Севилья», и «Интер» стали больше осторожничать и ориентироваться на оборонительные действия.
Так продолжалось до 34-й минуты, когда Люк де Йонг ясно дал понять: «Интеру» стоит опекать его куда акцентированнее. Представитель Нидерландов снова перевесил игрока в сине-черном (борьбу проиграл Гальярдини), и по шикарной дуге забросил мяч в дальний угол. Порадовалась, «Севилья»? И хватит! Забивавшего шесть лет назад в финале ЛЧ Година оставили одного после наброса Брозовича со стандарта, и вот уже 2:2 на табло.
Но даже этот счет мог не сохраниться до перерыва: в добавленное к первому тайму время Ханданович с трудом вытащил мяч из-под перекладины.
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А на второй тайм вышли как будто другие клубы. «Севилья» и «Интер», предвкушая развязку матча и всего турнира, стремительно сбавили темп. Испанцы стали играть вторым номеров, отдав миланцам центр поля, тогда как итальянцы не решались раскрываться. От боксерского поединка с россыпью ударов дело перешло к шахматам…
Блеснул финал на 65-й минуте: Лукаку вывалился один на один и, казалось бы, быть дублю бельгийца. Вот только голкипер Боно вовремя сократил дистанцию и отвел угрозу от своих ворот.
Однако футбольный бог решил, что драмы для этого противостояния маловато. После удара через себя Диего Карлоса мяч полетел мимо ворот, но Лукаку — настоящий бомбардир! — подставил ногу и забил точно под перекладину… Правда, в свои ворота. Не таким ли должен быть один из лучших финалов в истории Лиги Европы?
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«Интер» было пошел ва-банк… Самый потенциальный момент был на 81-й минуте, когда Кунде вынес мяч с ленточки ворот… Время таяло, подобно снегу под весенним солнцем, а паузы на медицинскую помощь игроку «Севильи» и замены сбивали миланскую скорость. Так или иначе, дело до полноценного навала так и не дошло. Да, было несколько неприятных эпизодов для фанатов андалусийцев, однако Лаутаро Мартинес провалил первый финал в карьере, Лукаку так и не реабилитировался за автогол, а Алексис Санчес после выхода на замену будто растворился на поле кельнского стадиона.
Испанский клуб уверенно довел дело до победы. Сумасшедший сезон завершился безумием, «победным» автоголом. «Севилья» продолжает доминировать в Лиге Европе, переписывая собственную же историю побед в турнире.
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