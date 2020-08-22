Драма Лукаку: автогол помог «Севилье» снова покорить ЛЕ

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

Нет ни одной причины, по которой эти две команды не должны были дойти до финала. Везение, плохая форма оппонентов, удобный календарь? Ни в коем случае. «Севилья» (пятикратный победитель ЛЕ) и «Интер» (трехкратный обладатель Кубка УЕФА) шаг за шагом расчищали тебе дорогу до Кельна, за всю кампанию переиграв такие клубы, как «Шахтер» и «Манчестер Юнайтед», «Байер» и «Вулверхэмптон», «Рома» и «Хетафе». Несмотря на пандемию коронавируса, Хулен Лопетеги и Антонио Конте по-боевому настроили к решающей стадии турнира свои коллективы, готовые в таких кондициях не просто к победе в Лиге Европы, но и большим победам в Лиге чемпионов. Там обеим командам предстоит биться уже осенью.

Поразительно, но для «Севильи» и «Интера» эта встреча стала первым очным противостоянием в истории. И сразу на таком уровне!

Миланцы начали матч феерично. Уже на третьей минуте Ромелу Лукаку обошел Диего Карлоса, и игрок номинальных хозяев не нашел ничего лучшего, чем снести бельгийца в собственной штрафной. Пенальти, безупречный удар в левый угол. Сам пострадавший оформил 34-й гол в сезоне, а «Севилья» пропустила в дебюте встречи с 11-метровой отметки третий матч кряду. Но не успели болельщики итальянцев толком порадоваться лидерству своих футболистов, как Диего Годин упустил Люка де Йонга: голландец головой замкнул подачу с фланга, а Самир Ханданович команду не выручил — 1:1 к 12-й минуте!

Атака на атаку, спорная игра рукой в штрафной андалусийцев и желтая карточка Конте, который, как и всегда, никак не мог сдержать пылающие эмоции, — футболисты попросту не давали моргнуть собравшимся у телеэкранов болельщиков… А затем было много фолов, много криков на пустой арене и мало моментов. Соперники задали слишком высокий темп, что впоследствии сказалось на атакующем настроении команд: и «Севилья», и «Интер» стали больше осторожничать и ориентироваться на оборонительные действия.

Так продолжалось до 34-й минуты, когда Люк де Йонг ясно дал понять: «Интеру» стоит опекать его куда акцентированнее. Представитель Нидерландов снова перевесил игрока в сине-черном (борьбу проиграл Гальярдини), и по шикарной дуге забросил мяч в дальний угол. Порадовалась, «Севилья»? И хватит! Забивавшего шесть лет назад в финале ЛЧ Година оставили одного после наброса Брозовича со стандарта, и вот уже 2:2 на табло.

Но даже этот счет мог не сохраниться до перерыва: в добавленное к первому тайму время Ханданович с трудом вытащил мяч из-под перекладины.

А на второй тайм вышли как будто другие клубы. «Севилья» и «Интер», предвкушая развязку матча и всего турнира, стремительно сбавили темп. Испанцы стали играть вторым номеров, отдав миланцам центр поля, тогда как итальянцы не решались раскрываться. От боксерского поединка с россыпью ударов дело перешло к шахматам…

Блеснул финал на 65-й минуте: Лукаку вывалился один на один и, казалось бы, быть дублю бельгийца. Вот только голкипер Боно вовремя сократил дистанцию и отвел угрозу от своих ворот.

Однако футбольный бог решил, что драмы для этого противостояния маловато. После удара через себя Диего Карлоса мяч полетел мимо ворот, но Лукаку — настоящий бомбардир! — подставил ногу и забил точно под перекладину… Правда, в свои ворота. Не таким ли должен быть один из лучших финалов в истории Лиги Европы?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bTWTSQlQbA4" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Интер» было пошел ва-банк… Самый потенциальный момент был на 81-й минуте, когда Кунде вынес мяч с ленточки ворот… Время таяло, подобно снегу под весенним солнцем, а паузы на медицинскую помощь игроку «Севильи» и замены сбивали миланскую скорость. Так или иначе, дело до полноценного навала так и не дошло. Да, было несколько неприятных эпизодов для фанатов андалусийцев, однако Лаутаро Мартинес провалил первый финал в карьере, Лукаку так и не реабилитировался за автогол, а Алексис Санчес после выхода на замену будто растворился на поле кельнского стадиона.

Испанский клуб уверенно довел дело до победы. Сумасшедший сезон завершился безумием, «победным» автоголом. «Севилья» продолжает доминировать в Лиге Европе, переписывая собственную же историю побед в турнире.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CEKnFbZnLfa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CEKnFbZnLfa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CEKnFbZnLfa/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Sevilla FC (@sevillafc)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-08-21T21:04:59+00:00">21 Авг 2020 в 2:04 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.