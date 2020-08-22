Люк де Йонг признан лучшим игроком финала Лиги Европы

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Встреча «Севилья» — «Интер» прошла в пятницу в немецком Кёльне и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Севильи», завоевавшей свой шестой трофей Лиги Европы в истории. Де Йонг отметился двумя мячами, поразив ворота «Интера» на 12-й и 33-й минутах.

«Это просто невероятно. У нас были такие тяжелые матчи на протяжении всего турнира, но мы играли очень хорошо как команда. Мы были как семья, не важно, кто выходил на поле, мы все работали друг на друга. Два гола головой для меня — это потрясающе», — сказал де Йонг после победы.