Люк де Йонг признан лучшим игроком финала Лиги Европы
Нападающий «Севильи» Люк де Йонг признан лучшим футболистом финального матча Лиги Европы, в котором испанская команда переиграла миланский «Интер», сообщается на сайте УЕФА.
Нападающий «Севильи» Люк де Йонг признан лучшим футболистом финального матча Лиги Европы, в котором испанская команда переиграла миланский «Интер», сообщается на сайте УЕФА.
Встреча «Севилья» — «Интер» прошла в пятницу в немецком Кёльне и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Севильи», завоевавшей свой шестой трофей Лиги Европы в истории. Де Йонг отметился двумя мячами, поразив ворота «Интера» на 12-й и 33-й минутах.
«Это просто невероятно. У нас были такие тяжелые матчи на протяжении всего турнира, но мы играли очень хорошо как команда. Мы были как семья, не важно, кто выходил на поле, мы все работали друг на друга. Два гола головой для меня — это потрясающе», — сказал де Йонг после победы.
«Тренер сказал мне утром, что я начну игру с первых минут, на днях я говорил ему, что всегда готов, и, к счастью, это сработало. Голы головой — это моя специальность. Первый кросс от Наваса был идеальным, и я положил мяч под ближнюю штангу. Второй мяч — это был отличный пас от Банеги, это особый гол», — добавил голландский форвард.