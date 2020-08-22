«Это для вас!» Игроки «Севильи» вышли на награждение в футболках с изображением умерших экс-футболистов клуба

Футбол, Лига Европы, Финал21.08.2020, 22:00 (МСК UTC+3)Rhein-Energie-Stadion
|Хулен Лопетеги
|Антонио Конте
|Люк де Йонг(Гонсалес Хесус Навас)
|12′
|Ромелу Лукаку
|5′
|Люк де Йонг(Эвер Банега)
|33′
|Диего Годин(Марсело Брозович)
|36′
|Диегу Карлос
|74′
|13
|Яссин Буну
|1
|Самир Ханданович
|12
|Жюль Кунде
|6
|Стефан де Фрай
|16
|Гонсалес Хесус Навас
|15
|Эшли Янг
|23
|Серхио Регилон
|95
|Алессандро Бастони
55′
|10
|Эвер Банега
45′
|23
|Николо Барелла
41′
|24
|Хоан Хордан
|77
|Марсело Брозович
|25
|Фернанду Режес
|9
|Ромелу Лукаку
|20
|Диегу Карлос
4′86′
|2
|Диего Годин
90′
|17
|Неманья Гудель
|87
|Антонио Кандрева
|5
|Лукас Окампос
71′
|33
|Данило Д`Амброзио
78′
|11
|Мунир Эль-Хаддади
|24
|Кристиан Эриксен
|14
|Хесус Хоакин Сусо
77′
|5
|Роберто Гальярдини
73′78′
|22
|Франко Васкес
|7
|Алексис Санчес
|19
|Люк де Йонг
85′
|10
|Лаутаро Мартинес
78′
|15
|Юссеф Эн-Несири
|11
|Виктор Моузес
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|14
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|19
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Данни Маккели(Нидерланды)