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09:33 (мск), источник: Sport24

«Это для вас!» Игроки «Севильи» вышли на награждение в футболках с изображением умерших экс-футболистов клуба

Футболисты «Севильи» после победы над «Интером» (3:2) в финале Лиги Европы вышли на церемонию награждения в футболках в память о двух бывших игроках команды — Антонио Пуэрте и Хосе Антонио Рейесе.

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14
фотографий

Команда посвятила триумф футболистам, которых уже нет в живых.

Пуэрта умер в 2007 году в возрасте 22 лет после перенесенного сердечного приступа. Рейес скончался в 2019 году в возрасте 35 лет в результате аварии.

«Это для вас!» — гласит надпись на футболках с изображением двух умерших экс-футболистов «Севильи».

Во время загрузки произошла ошибка.
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3:2
Первый тайм: 2:2
Интер
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