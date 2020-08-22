«Кайрат» представил заявку на Лигу Европы

В нее вошли только два голкипера, а также звездный новичок «желто-черных» бразилец Вагнер Лав:

Матч первого отборочного раунда ЛЕ «Кайрат» — «Ноа» пройдет 27 августа в Алматы и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Победитель пары определится по итогам одной игры, а в случае необходимости команды ожидают дополнительное время или серия пенальти.