«Кайрат» представил заявку на Лигу Европы
«Кайрат» определился с заявкой на Лигу Европы сезона-2020/21, сообщает KazFootball.kz.
«Кайрат» определился с заявкой на Лигу Европы сезона-2020/21, сообщает KazFootball.kz.
В нее вошли только два голкипера, а также звездный новичок «желто-черных» бразилец Вагнер Лав:
Вратари:
№ 1. Стас Покатилов (1992);.
№ 30. Данил Устименко (2000);.
Защитники:
№ 3. Сергей Кейлер (1994);.
№ 4. Нуралы Алип (1999);.
№ 5. Гафуржан Суюмбаев (1990);.
№ 13. Камо Оганесян (1992, Армения);.
№ 15. Нурлан Даиров (1995);.
№ 20. Раде Дугалич (1992, Сербия);.
№ 24. Дино Миканович (1994, Хорватия);.
№ 29. Данияр Усенов (2001);.
№ 57. Равиль Ибрагимов (2000);.
Полузащитники:
№ 6. Яцек Гуральский (1992, Польша);.
№ 8. Айбол Абикен (1996);.
№ 14. Адам Адахаджиев (1998);.
№ 17. Султанбек Астанов (1999);.
№ 18. Конрад Вржещиньский (1993, Польша);.
№ 21. Еркебулан Тунгышбаев (1995);.
№ 22. Небойша Косович (1995, Черногория);.
№ 25. Кирилл Колесниченко (2000, Россия);.
№ 27. Гулжигит Алыкулов (2000, Кыргызстан);.
Нападающие:
№ 7. Абат Аймбетов (1995);.
№ 9. Вагнер Лав (1984, Бразилия);.
№ 11. Адеринсола Эсеола (1991, Украина);.
№ 19. Артур Шушеначев (1998).
Главный тренер — Алексей Шпилевский (1988, Беларусь).
Матч первого отборочного раунда ЛЕ «Кайрат» — «Ноа» пройдет 27 августа в Алматы и начнется в 20:00 по времени