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11:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» представил заявку на Лигу Европы

«Кайрат» определился с заявкой на Лигу Европы сезона-2020/21, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: AP 2020

В нее вошли только два голкипера, а также звездный новичок «желто-черных» бразилец Вагнер Лав:

Вратари:

№ 1. Стас Покатилов (1992);.

№ 30. Данил Устименко (2000);.

Защитники:

№ 3. Сергей Кейлер (1994);.

№ 4. Нуралы Алип (1999);.

№ 5. Гафуржан Суюмбаев (1990);.

№ 13. Камо Оганесян (1992, Армения);.

№ 15. Нурлан Даиров (1995);.

№ 20. Раде Дугалич (1992, Сербия);.

№ 24. Дино Миканович (1994, Хорватия);.

№ 29. Данияр Усенов (2001);.

№ 57. Равиль Ибрагимов (2000);.

Полузащитники:

№ 6. Яцек Гуральский (1992, Польша);.

№ 8. Айбол Абикен (1996);.

№ 14. Адам Адахаджиев (1998);.

№ 17. Султанбек Астанов (1999);.

№ 18. Конрад Вржещиньский (1993, Польша);.

№ 21. Еркебулан Тунгышбаев (1995);.

№ 22. Небойша Косович (1995, Черногория);.

№ 25. Кирилл Колесниченко (2000, Россия);.

№ 27. Гулжигит Алыкулов (2000, Кыргызстан);.

Нападающие:

№ 7. Абат Аймбетов (1995);.

№ 9. Вагнер Лав (1984, Бразилия);.

№ 11. Адеринсола Эсеола (1991, Украина);.

№ 19. Артур Шушеначев (1998).

Главный тренер — Алексей Шпилевский (1988, Беларусь).

Матч первого отборочного раунда ЛЕ «Кайрат» — «Ноа» пройдет 27 августа в Алматы и начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. Победитель пары определится по итогам одной игры, а в случае необходимости команды ожидают дополнительное время или серия пенальти.

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