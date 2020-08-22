Мбаппе: У нас есть шанс выиграть ЛЧ, поэтому я и перешел в ПСЖ

«У нас есть шанс выиграть Лигу чемпионов, именно поэтому я перешел в этот клуб. Я всегда говорил, что хочу войти в историю французского футбола. Завтра у меня будет еще одна возможность сделать это. С тех пор, как я пришел в команду в 2017 году, мы пережили несколько больших разочарований. Но теперь мы в финале. И это показывает, что ни я, ни вся команда не сдавались. Победа французского клуба в этом турнире стала бы настоящей наградой. Это было моей миссией, когда я пришел сюда», — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.