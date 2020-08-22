Мбаппе: У нас есть шанс выиграть ЛЧ, поэтому я и перешел в ПСЖ

Финальный матч Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» будет противостоять мюнхенская «Бавария», пройдет в Лиссабоне в воскресенье, 23 августа, и начнется в 22:00 мск.
«У нас есть шанс выиграть Лигу чемпионов, именно поэтому я перешел в этот клуб. Я всегда говорил, что хочу войти в историю французского футбола. Завтра у меня будет еще одна возможность сделать это. С тех пор, как я пришел в команду в 2017 году, мы пережили несколько больших разочарований. Но теперь мы в финале. И это показывает, что ни я, ни вся команда не сдавались. Победа французского клуба в этом турнире стала бы настоящей наградой. Это было моей миссией, когда я пришел сюда», — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.
Также Мбаппе, недавно восстановившийся после травмы, отметил, что чувствует себя лучше с каждым днем.
«Чем больше дней проходит, тем лучше я себя чувствую. То, что я смог принять участие в полуфинале, очень помогло мне, хотя я был немного не в форме», — сказал форвард.