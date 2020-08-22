Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.08
Лилль
Ренн
11
Футбол. Премьер-лига
22.08
ЦСКА
Рубин
12
Футбол. Премьер-лига
22.08
Ротор
Сочи
12
Футбол. Первый дивизион
22.08
Чайка
Волгарь
21
Футбол. Зарубежный
22.08
Дижон
Анже
01
Футбол. Первый дивизион
22.08
Нефтехимик
Чертаново
30
Футбол. Первый дивизион
22.08
Торпедо М
Балтика
11
Футбол. Премьер-лига
22.08
Зенит
Тамбов
41
Футбол. Премьер-лига
22.08
Арсенал Т
Динамо
20
Футбол. Первый дивизион
22.08
Иртыш
Спартак-2
05
Футбол. Первый дивизион
22.08
Нижний Новгород
Алания
11
Футбол. Первый дивизион
22.08
Текстильщик
Енисей
22
Футбол. Первый дивизион
22.08
Шинник
Велес
12
Футбол. Первый дивизион
22.08
Крылья Советов
Оренбург
01
Футбол. Премьер-лига
22.08
Химки
Ахмат
12
Футбол. Первый дивизион
22.08
Акрон
Краснодар-2
10
Футбол. Премьер-лига
22.08
Урал
Краснодар
10
Футбол. Первый дивизион
22.08
Томь
Динамо Бр
02
Все события
Фоторепортажи
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
14«Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы
22 августа, источник: Спорт РИА Новости

Мбаппе: У нас есть шанс выиграть ЛЧ, поэтому я и перешел в ПСЖ

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Футболист «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отметил, что он переходил в парижскую команду именно для того, чтобы получить шанс выиграть Лигу чемпионов, и он готов выполнить свою миссию и войти в историю французского футбола.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Финальный матч Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» будет противостоять мюнхенская «Бавария», пройдет в Лиссабоне в воскресенье, 23 августа, и начнется в 22:00 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.
ПСЖ (Париж)

«У нас есть шанс выиграть Лигу чемпионов, именно поэтому я перешел в этот клуб. Я всегда говорил, что хочу войти в историю французского футбола. Завтра у меня будет еще одна возможность сделать это. С тех пор, как я пришел в команду в 2017 году, мы пережили несколько больших разочарований. Но теперь мы в финале. И это показывает, что ни я, ни вся команда не сдавались. Победа французского клуба в этом турнире стала бы настоящей наградой. Это было моей миссией, когда я пришел сюда», — приводит слова Мбаппе официальный сайт УЕФА.

Бавария (Мюнхен)

Также Мбаппе, недавно восстановившийся после травмы, отметил, что чувствует себя лучше с каждым днем.

«Чем больше дней проходит, тем лучше я себя чувствую. То, что я смог принять участие в полуфинале, очень помогло мне, хотя я был немного не в форме», — сказал форвард.

Читайте также
 Барби с мышцами Халка: невероятное тело красотки из Саратова
Ледовая трагедия: история любви одной из самых красивых фигуристок XX века
Дзюба не забил в день рождения. «Зенит» подарил ему победу
Названы претенденты на покупку Месси
У игрока ЦСКА разрыв передней крестообразной связки
«Краснодар» страдает из-за Кайо. Игрок провалил матч с «Уралом»
Слуцкий снова отобрал очки у ЦСКА. Но сколько нервов потратил
«Сочи» обыграл «Ротор» и вышел на второе место в РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь