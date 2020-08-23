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13Очередная сенсация в ЛЧ: «Лион» выбил «Манчестер Сити»
10«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов
00:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тухель: Опыт «Баварии» не будет решающим преимуществом в финале ЛЧ

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Мюнхенская «Бавария» обладает большим опытом игры в финалах Лиги чемпионов по футболу, чем «Пари Сен-Жермен», но это не будет решающим преимуществом для нее, заявил на пресс-конференции перед финальным матчем главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель.

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Источник: Reuters

Финал Лиги чемпионов, в котором встретятся «Бавария» и «ПСЖ», пройдет в воскресенье в Лиссабоне. Встреча начнется в 22:00 мск.

«Я много говорю с Навасом, как бывшим победителем Лиги чемпионов. Мы обсуждали это перед полуфиналом. У нас также есть Ди Мария и Неймар, которые выиграли этот турнир. Я согласен с тем, что у “Баварии” есть небольшое преимущество, так как она привыкла играть в таких финалах. Однако это не будет решающим преимуществом», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

«Под руководством Ханси Флика “Бавария” выдала невероятную серию. В этой команде смесь молодых и голодных игроков из поколения, которое очень хочет оставить свой след, с опытными футболистами, которые хотят снова выиграть Лигу чемпионов», — добавил тренер.

«Бавария» в нынешнем сезоне выиграла все матчи Лиги чемпионов, в которых участвовала. Беспроигрышная серия мюнхенцев во всех турнирах длится с 7 декабря 2019 года, когда «Бавария» проиграла менхенгладбахской «Боруссии» в матче бундеслиги (1:2), последний раз команда Флика теряла очки 9 февраля, сыграв вничью с «Лейпцигом» (0:0).

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