Тухель: Опыт «Баварии» не будет решающим преимуществом в финале ЛЧ

«Я много говорю с Навасом, как бывшим победителем Лиги чемпионов. Мы обсуждали это перед полуфиналом. У нас также есть Ди Мария и Неймар, которые выиграли этот турнир. Я согласен с тем, что у “Баварии” есть небольшое преимущество, так как она привыкла играть в таких финалах. Однако это не будет решающим преимуществом», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.