«Бавария» жаждет крови: устоит ли «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Источник: AFP 2020

Сумасшедший футбольный сезон в Европе наконец-то подошел к своему концу, и ничего лучше в виде финального аккорда быть не может, кроме как решающей встречи в Лиге чемпионов. 23 августа на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне сойдутся «ПСЖ» и «Бавария». Все, что нужно знать о схватке, которая обещает быть максимально интересной.

Путь к финалу

В начале сезона большая часть футбольной общественности вряд ли ждала в финале именно данную пару: на громкий успех от «ПСЖ» как правило особо не надеются, а «Бавария» осенью еще при Нико Коваче выглядела крайне нестабильно. Но если смотреть на весь лигочемпионский путь обеих команд в главному поединку за титул, то картина складывается совсем иной.

Парижане без проблем выиграли группу А, оставив позади «Реал», «Брюгге» и «Галатасарай». Из 18 возможных очков команда Томаса Тухеля набрала 16 — единственная ничья была зафиксирована уже в 5-м туре этапа в Мадриде, в остальных же встречах «ПСЖ» победил. Для французского клуба все могло закончиться уже в первом раунде плей-офф, когда в первом матче дортмундская «Боруссия» на своем поле победила со счетом 2:1. Гол в гостях, впрочем, давал парижанам уверенность в камбэке, но обошлось и без этого: 2:0 в Париже, небольшой троллинг в адрес Эрлинга Холланда и масштабные празднества футболистов французского клуба со своими фанатами. Позднее их поддержку игроки «ПСЖ» уже не могли чувствовать в полной мере ввиду ограничений, спровоцированных пандемией коронавируса. Но в Лиссабоне подопечные Тухеля сначала добыли невероятно драматичную волевую победу над «Аталантой», уйдя от поражения с 0:1 уже в компенсированные минуты, а затем разделались с еще одними дебютантами Лиги чемпионов — «РБ Лейпциг» (3:0).

«Бавария» же в этом сезоне является лучшей командой турнира, выиграв все десять матчей. В групповом этапе против «Црвены Звезды», «Тоттенхэма» и «Олимпиакоса» мюнхенский клуб набрал максимальные 18 очков, забив в шести встречах 24 мяча при пяти пропущенных. Затем, когда командой руководил уже Ханс-Дитер Флик, еще недавно работавший спортивным директором в немецком футбольном союзе, «Бавария» буквально катком прошлась по всем командам, которые встали на ее пути в плей-офф. Сначала в пух и прах был разбит «Челси» (3:0 в Лондоне и 4:1 в Мюнхене), затем уничтожена и деклассирована «Барселона» (8:2 в матчевом противостоянии ¼ финала), ну, а «Лион» в полуфинале был подан немцам в качестве закуски (3:0).

«ПСЖ» — «Бавария» — 5:3

В официальных матчах «ПСЖ» и «Бавария» встречались друг с другом восемь раз. Все — в рамках Лиги чемпионов. Примечательно, что грядущий поединок будет первым, который состоится не в групповом этапе, а в плей-офф. И сразу — в финале.

Пока же преимущество в очном противостоянии имеют, как ни странно, парижане, которые в восьми матчах против «Баварии» одержали пять побед. Оставшиеся три встречи остались за мюнхенцами.

Впервые команды сыграли друг против друга в сезоне-1994/95, и оба раза победителями вышли футболисты «ПСЖ» — 2:0 в Париже и 1:0 в Мюнхене. Та выездная победа, к слову, осталась до сих пор последней, и во всех остальных встречах победителем противостояния становились лишь хозяева. Это весьма примечательно, учитывая, что номинальным хозяином поля в грядущем финале будет именно французский клуб. Последняя же встреча «ПСЖ» и «Баварии» состоялась сравнительно недавно: в розыгрыше ЛЧ-2017/18 парижане на «Парк де Пренс» победили благодаря голам Дани Алвеса, Эдинсона Кавани и Неймара, в Мюнхене же «Бавария» взяла реванш — на дубль Корентена Толиссо и гол Роберта Левандовски одним забитым мячом ответил Килиан Мбаппе.

«ПСЖ» может сотворить историю

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий «ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов

Для парижан нынешний розыгрыш Лиги чемпионов уже является историческим, ведь команда впервые пробилась в финал главного клубного турнира Европы. До этого у «ПСЖ» была лишь одна возможность — как раз в сезоне-1994/95. Но в полуфинале французский клуб уступил «Милану» (0:1, 0:2). Парижане запросто могут замахнуться и сразу на титул. А почему нет?

В случае победы «ПСЖ» станет 23-м новым победителем Лиги чемпионов и только вторым из Франции. До парижан триумфа в главном европейском клубном турнире достигал «Марсель» еще в далеком 1993-м, когда был обыгран «Милан». Для «Марселя», кстати, тот финал был вторым — до этого, в 1991 году, титул был проигран «Црвене Звезде». Безуспешными оказались и походы «Реймса» (в 1956 и 1959 годах) с «Монако» (в 2004).

Помимо этого, парижане претендуют и на свой первый полноценный требл, который, к слову, может быть ознаменован рекордом Лиги по голевой серии.

«ПСЖ» забивает уже в 34-х матчах подряд. Та же рекордная серия были у «Реала» с 2011 по 2014 годы. Если команда Тухеля распечатает ворота «Баварии» в основное или дополнительное время, то надолго войдет в историю турнира.

«Бавария» идет за своим шестым Кубком

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий «Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов

Требл маячит и перед «Баварией». Впрочем, для мюнхенского клуба это уже не является чем-то новым — в сезоне-2012/13 также к триумфу в Лиге чемпионов прилагались победы в Бундеслиге и Кубке Германии. Но и в данном случае немецкая команда может войти в историю, повторив рекорд «Барселоны». Каталонцы на данный момент являются единственным клубом, который оформлял полноценный требл дважды — в 2009 и 2015 годах. «Бавария» намерена это достижение повторить.

Равно как и догнать последних победителей турнира — «Ливерпуль» — по количеству трофеев. В прошлом сезоне «красные» завоевали свой уже шестой в истории «ушастый» Кубок. У мюнхенцев же пока таких пять, до шестого — рукой подать.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Финал, 23.08.2020, 22:00 ПСЖ - Бавария -

Вместе с этим команда Флика может повторить или даже превзойти еще несколько весьма солидных рекордов. Например, по количеству голов в ходе одного розыгрыша Лиги чемпионов. По сей день лучшей в данном компоненте остается «Барселона», которая забила 45 мячей в сезоне-1999/2000, в активе «Баварии» же пока 42 гола. Справедливости ради, тогда сине-гранатовые провели 16 матчей, ведь тогдашний формат представлял собой еще и два групповых этапа. В этом же году, начиная со стадии четвертьфинала, проводится по одному матча вместо стандартных двух. Учитывая, что свои 42 мяча игроки мюнхенского клуба забили только в десяти матчах, в процентном соотношении их достижение, конечно, чуть более весомо.

То же самое касается и Роберта Левандовски.

France Football несправедливо оставил польского бомбардира без «Золотого мяча» в этом году, а ведь он в этом розыгрыше ЛЧ еще ни разу не уходил с поля без гола. В девяти матчах он поразил ворота соперника аж 15 раз, включая четыре мяча «Црвене Звезде» в Белграде, когда был оформлен самый быстрый покер в истории турнира (за 14 с лишним минут). Сейчас у Левандовски цель — 17 голов. Именно столько наколотил Криштиану Роналду в составе «Реала» в сезоне-2013/14. До сих пор данную отметку еще никто не покорил. Если же польский бомбардир «Баварии» оформит как минимум дубль, то исправит это. Тем более, что 21 августа он отметил свой 32-й день рождения, так почему бы и не сделать себе приятный подарок?

Стартовый свисток на «Да Луш» прозвучит в 22.00 мск.