Большой гид по финалу ЛЧ: подготовка, травмы, цитаты, прогнозы, фанаты

Источник: РИА "Новости"

Ну что ж, этот день настал. Сегодня вечером в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» состоится финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Баварией». Начало встречи — в 22:00 мск. На матче будет работать итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато.

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Плей-офф на этот раз был нестандартным («спасибо» коронавирусу). Начиная с четвертьфинала команды выясняли отношения в Лиссабоне, на домашних аренах «Бенфики» и «Спортинга». Изменился и формат турнира — двухматчевые противостояния заменили на одноматчевые. Команды прилетели в так называемый «пузырь», где в основном перемещались по маршруту отель — тренировочное поле — отель — стадион.



Собрали всю информацию о подготовке команд к финалу.

Подготовка

«ПСЖ»

Парижане подошли к матчу, имея на один день подготовки (и восстановления) больше. После победы над «Лейпцигом» игроки «ПСЖ» не скрывали эмоций — как-никак первый выход клуба в финал ЛЧ.



«Папа в финале», — написал в своём «инстаграме» Неймар после камбэка в полуфинале.

Чуть позже бразилец продублировал цитату, сопроводив пост своей фотографией с изображением стакана с логотипом спонсора «Лейпцига» — Red Bull (у компании также рекламный контракт с Неймаром). Тонкий намёк.

А вот на этом видео может показаться, что игроки слишком радуются победе. Складывается ощущение, что они уже выиграли Лигу чемпионов.

Парижане после полуфинала тренировались на полях Лиссабона. У «ПСЖ» было под вопросом участие Кейлора Наваса в финальном матче. Однако голкипер восстановился от повреждения двуглавой мышцы бедра, из-за которого пропустил полуфинал с «Лейпцигом».

«Бавария»

У немецкого клуба рабочие будни немного разбавил мини-праздник. На неделе своё 32-летие отпраздновал Роберт Левандовски. Команда его тепло поздравила и продолжила готовиться к матчу.



В пятницу вечером немцы провели тренировку, за которой мог понаблюдать любой желающий на официальном канале «Баварии» на Youtube.

Немецкое издание Bild сообщило, что «Бавария» тренировала послематчевые пенальти перед финалом с «ПСЖ». По данным источника, их могут пробить Левандовски, Мюллер, Нойер, Горецка, Киммих, Алаба и Перишич. Во время последней тренировки мюнхенцы, в частности, отрабатывали 11-метровые — на случай, если основное и дополнительное время игры закончится вничью.

Бавария (Мюнхен) Все о команде

По данным Bild, первым у «Баварии» в послематчевой серии будет бить форвард Роберт Левандовски. Также к «точке» подойдёт нападающий Томас Мюллер.



Среди кандидатов на исполнение пенальти также вратарь Мануэль Нойер, полузащитники Леон Горецка, Иван Перишич, защитники Йозуа Киммих и Давид Алаба. Проверим, проверим.

ПСЖ (Париж) Все о команде

Главные цитаты перед финалом

«ПСЖ»

Президент французского клуба Нассер Аль-Хелайфи: «Мечта “ПСЖ” — выиграть ЛЧ. Мы не должны останавливаться».

«Это исторический вечер. Мы впервые вышли в финал Лиги чемпионов. Игроки провели великолепный матч, это великолепный вечер — и с непростым соперником. Я горжусь техническим персоналом. Мы провели большие матчи после трудных времён. Теперь мы сыграем в финале. Это словно сон. Надеюсь, он будет продолжаться. Он не должен останавливаться. Я не знаю, что сказать, потому что сегодня чудесный момент. Вы знаете, для меня болельщики очень важны, их здесь нет, но я знаю, что они с нами. Мы давно ждём этой победы, этого исторического вечера, это для вас, фанаты. Наша мечта — Лига чемпионов. Мы близки. Я сказал игрокам: “Сегодня вы провели великолепный матч, но мы не должны останавливаться, мы хотим победить в финале”. Я не говорю о результате, но мои игроки хотят отдать всё. Я всеми очень горжусь».

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Финал, 23.08.2020, 22:00 ПСЖ - Бавария -

Мбаппе: «Плакал после игры с “Сент-Этьеном”. Думал, что сезон закончен».

«После матча с “Сент-Этьеном” я думал, что всё, сезон закончен (месяц назад Мбаппе получил травму), я плакал всю ночь. Мне было обидно, но я не хотел никому этого показывать. В воскресенье я оставлю на поле все силы. Я хочу выиграть Лигу чемпионов. У меня с Неймаром много общего, мы много веселимся, но мы поняли, что нам нужно меньше зацикливаться на себе. Без других нам не победить».



Верратти: «Это самые важные 90 минут в истории ПСЖ».

«В Лиге чемпионов всегда сложно играть. До сих пор у нас был невероятный путь. У нас осталось 90 минут. Это самые важные 90 минут в жизни наших футболистов и в истории клуба. Нужно быть готовыми».



И снова Мбаппе: «Говорили, что Тухель не умеет управлять звёздами. А он проводит лучший сезон в истории ПСЖ».

«Я много слышал, например, что он не контролирует раздевалку, не знает, как управлять звёздами, не знает, как это делать. По правде говоря, я думаю, что он проводит лучший сезон в истории клуба. Мы выиграли все трофеи, которые могли, вышли в финал Лиги чемпионов, играем с невероятными футболистами. Он сумел привести всех нас в нужное состояние. Конечно, по ходу сезона были взлёты и падения. Он тренер, в которого мы верим. Конечно, завтра мы будем играть и за него».

«Бавария»

Коман: «Это не игра между мной и ПСЖ, это игра “Баварии” и ПСЖ».

«Это клуб, в котором я вырос, но теперь я в “Баварии”. Прошло шесть лет с тех пор, как я ушёл из “ПСЖ”. Думаю, осталось всего два игрока, которые были при мне. Это не игра между мной и “ПСЖ”, это игра “Баварии” и “ПСЖ”. Мы хотим победить и сделаем всё, что в наших силах».



Киммих о Мбаппе и Неймаре: «Они быстрые, но “Бавария” не станет запираться в обороне».

«Они обладают высокой скоростью. Нам нужно быть готовыми к игре с оппонентом, действующим быстрее, чем наши прошлые соперники. Но я не думаю, что мы запрёмся в обороне. Мы готовимся к матчу так же, как и к любому другому в этой ЛЧ. Делаем всё то же, что и обычно. На клубном уровне нет более важного трофея. Жаль, что придётся играть без зрителей, но этой возможностью нужно воспользоваться. Предыдущее поколение “Баварии” было вынуждено ждать второй попытки, а мы хотим сделать это с первого раза».



Дэвис: «Игроки “Баварии” выигрывали всё, но взволнованы финалом ЛЧ».

«Моя мечта сбылась. Сыграть в ЛЧ и дойти до финала — о большем и мечтать нельзя. Ощущения прекрасные, все счастливы и играют хорошо. Мы рады, что прошли в финал. Наши парни, в общем-то, выигрывали уже всё, что только можно, но всё равно взволнованы. Они хотят выиграть и этот турнир. “ПСЖ” — хорошая команда. Будет славный матч, голов не избежать. Любой футболист мечтает о таком — играть против лучших в Европе».

Пресс-конференции тренеров

Томас Тухель, главный тренер «ПСЖ»

О составе «После матча против “Лейпцига” Марко Верратти и Идрисса Гейе тренировались с нами без проблем. Оба будут готовы. Может ли Марко сыграть 120 минут? Нет, но, если во время тренировки ничего не случится, он будет готов. Он чувствует себя хорошо. Мы решим, начнёт он игру в воскресенье или нет. Для Кейлора Наваса он сегодня примет участие в своей первой коллективной тренировке. Это будет да или нет, черное или белое, а не решение между ними. Решим после тренировки».



О тактике.

«Мы все уважаем наших противников. Необходимо дать моей команде информацию о противнике, будь то оборонительная или наступательная команда. Это будет сложно, потому что “Бавария” выиграла последние 20 матчей, играет с большой интенсивностью, очень сильна в единоборствах. Но всегда есть решения. Это будет трудно, но это финал. Важно найти правильный микс: играть свободно, уверенно и находить моменты. Это финал, поэтому тут не место большим изменениям. Следует изменить детали. Это будет большой финал, между двумя очень сильными командами».



Об опыте.

«Навас, Неймар и Ди Мария также выиграли Лигу чемпионов. “Бавария” больше привыкла к этому и имеет небольшое преимущество, но оно не является решающим. “Бавария” — большой клуб, который постоянно прогрессирует и растёт в Европе. Это будет большой вызов, но мы уверены в себе и не думаем об этом. Мы заслужили быть здесь. Мы готовим команду так же, как перед Дортмундом, “Аталантой” и “Лейпцигом”. Мы будем наслаждаться этими последними моментами сезона».

Ханс-Дитер Флик, главный тренер «Баварии»

О тактике.

«Мы знаем, что у Парижа есть очень быстрые игроки. В Лиге чемпионов они пропустили всего пять голов, и это говорит о том, что они хороши не только в атаке, но и в обороне.

В последних матчах высокий прессинг был нашим ключом к успеху, и мы не будем менять многое в тактическом плане. Ханс-Дитер Флик главный тренер «Баварии»

Мы с нетерпением ждём матча, это будет главным событием сезона. Сделаем всё, на что способны. Ради победы каждый должен выложиться на 100%".

О встрече с Тухелем.

«Мы рады сыграть против одной из лучших команд в мире во главе с невероятным тренером. Я высоко ценю Томаса Тухеля, и это здорово, что завтра мы встретимся».



Об игроках.

«Я разговаривал с Жеромом Боатенгом, он тренировался с командой сегодня. Я дождусь финальной тренировки и приму решение вместе с тренерским штабом. Что касается Перишича, Комана и Коутиньо, то они отлично справились со своей работой и продемонстрировали, что являются важными игроками для команды. Завтра состоится наш третий матч за неделю, нельзя забывать об этом. Также я очень рад, что Павар присоединился к нам. Я уверен, что он на 100% в форме. Сегодня мы проведём дополнительные тесты, и после примем решение».

Болельщики

Игра из-за пандемии коронавируса пройдёт без болельщиков. Однако фанаты обеих команд прилетели в Португалию и собрались в центре Лиссабона на площади Дона Педру IV, где выставлена гигантская копия трофея. Португальскую столицу ждёт шумная ночь вне зависимости от результата финала.

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«ПСЖ»

5 тысяч фанатов «ПСЖ» смогут посмотреть финал на своём стадионе. Французский клуб проведёт прямую трансляцию матча на экране домашнего стадиона «Парк де Пренс».



Как сообщает издание Get, на стадион пустят пять тысяч человек, включая штат и персонал, мобилизованный для проведения мероприятия. Один билет на арену будет стоить 15 евро.



«ПСЖ» предпримет все необходимые меры, чтобы не допустить распространения коронавируса, включая установку терминалов с водно-спиртовым гелем, ношение обязательной маски и социальное дистанцирование при рассадке фанатов.



Париж готов к матчу — фанаты украшают город баннерами.

Ранее в сети появилась информация о том, что в центре Марселя будет запрещено носить футболку «ПСЖ» в день финала. Полиция департамента Буш-дю-Рон запретила не только носить футболки «ПСЖ», но и цвета парижского клуба, это касается шарфов и прочей атрибутики. Под запрет попала и пиротехника.



Спустя сутки это решение было отменено. В своём заявлении в «Твиттере» местные власти заявили: «Единственной целью этого указа была защита парижских сторонников, и он никоим образом не был направлен на ограничение свободы передвижения. Столкнувшись с непониманием, вызванным этим указом, начальник полиции сегодня решил отменить его. В воскресенье в районе Старого порта будут развернуты силы порядка, и они будут особенно бдительны, чтобы остановить любые действия, которые могут привести к неприятностям, без исключения».



Из официальных лиц финал Лиги чемпионов посетит Анн Идальго, мэр Парижа и давняя болельщица «ПСЖ».

«Бавария»

В Мюнхене свою команду поддержали при помощи авиации. В небе над домашним стадионом команды «Альянц Ареной» появились надписи «PACK MA’S», «MISSION RED» и «#MISSIONLIS6ON». Кроме того, в клубные цвета «Баварии» окрасились некоторые достопримечательности города. В выходные к ним добавится Олимпийская башня.

Мнения экспертов

Франц Беккенбауэр: «Не могу найти слабых мест у ПСЖ».

«Смотрел матчи “ПСЖ” — чертовски хорошая команда. Не могу найти слабых мест у парижан и ожидаю, что они преподнесут массу сюрпризов. Это будет самый сложный матч в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Надеюсь, обе команды не будут проявлять друг к другу излишнего уважения и сыграют так же бодро, как это делали до сих пор. Тогда мы увидим прекрасный финал».



Жозе Моуринью: «Это провал, что “ПСЖ” не взял Лигу чемпионов ещё два сезона назад».

«Я считаю, что это провал, что “ПСЖ” не взял Лигу чемпионов ещё два сезона назад. В течение пяти или шести лет вложения в клуб были сумасшедшими, а список топ-игроков невероятен. Это, конечно, их мечта, и они впервые пробились в финал Лиги чемпионов. В такие моменты они могут расцвести. “Бавария” действительно очень сильна как команда, но она должна понимать, что “ПСЖ” может попортить им кровь».

Зинедин Зидан: «В финале ЛЧ нет фаворита. Здорово, что французские клубы прошли так далеко».

«Мы знаем, что такое играть в финале Лиги чемпионов. Тут нет фаворита. Нужно быть на высоте в этот день. Встретятся действительно отличные команды. Выход в финал — это не случайность. Любой, кто вышел в финал Лиги чемпионов, заслужил это право. Конкуренция в турнире очень высокая. “ПСЖ” заслужил своё место в финале. Для французского футбола здорово, что клубы из Франции дошли до таких стадий турнира».



Дитмар Хаманн: «4:1 в пользу “Баварии”. Нет команды, подготовленной лучше».

«Обе команды испытывают определенное давление. “Бавария” не только имеет шанс на второй требл в истории, но также может наконец начать новую эру. У “ПСЖ” же есть шанс выиграть трофей после огромных вложений. Давление на французов немного больше. Многие годы у них всё было подчинено одной цели, и теперь они близки к её достижению. Тухель понимает, что стоит на кону. Мне кажется, что нет команды, подготовленной лучше, чем “Бавария”. После напряжённого плей-офф физическую составляющую не стоит недооценивать. В Европе нет команды крепче, чем “Бавария”. Поэтому ставлю на победу “Баварии” со счётом 4:1».

Интересные факты

«ПСЖ» впервые сыграет в финале Лиги чемпионов.

Тухель впервые в карьере вышел в финал ЛЧ.

«ПСЖ» вышел в свой первый финал ЛЧ, проведя 110 матчей в турнире. Это самый долгий путь в истории турнира.

«Бавария» повторила рекорд «Милана», выиграв все матчи на пути к финалу ЛЧ (но итальянцы не выиграли финал).

Команда Флика заработает рекордную сумму по итогам выступления в Лиге чемпионов — более € 120 млн.

Клубы из Германии и Франции встретятся в финале ЛЧ впервые с 1976 года.