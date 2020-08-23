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14:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Испанский футболист сделал татуировку на голове в честь победы в Лиге Европы

Форвард «Севильи» Мунир Эль-Хаддади сделал татуировку на голове в честь победы в Лиге Европы. Видео с нанесенным рисунком футболист разместил в своем Instagram-аккаунте.

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На тату изображена цифра 6, которая символизирует шестой выигранный командой европейский трофей, а также номер 11. Под ним выступает испанский футболист.

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Решающий матч Лиги Европы прошел в Германии в пятницу, 21 августа. «Севилья» победила миланский «Интер» в основное время со счетом 3:2. Клуб в шестой раз в своей истории завоевал кубок Лиги Европы, улучшив собственный рекорд. Эль-Хаддади появился на поле на 71-й минуте.

Севилья (Севилья)

В минувшем сезоне 24-летний испанец провел в составе «Севильи» 32 матча во всех турнирах. Форвард забил 10 мячей и сделал три голевые передачи.

Новый сезон чемпионата Испании стартует 12 сентября.

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