УЕФА рассмотрит возможность введения одноматчевых противостояний в плей-офф еврокубков

Источник: РИА "Новости"

После приостановления еврокубков в марте из-за пандемии коронавируса УЕФА выработал формат «Финала восьми», при котором в сезоне-2019/20, начиная с четвертьфинала, в еврокубках играется один матч, встречи проходят в одной стране: Лига чемпионов на двух стадионах в Лиссабоне, Лига Европы — на четырех аренах в Германии. Традиционный двухматчевый формат закреплен до сезона-2024/25.

«Мы были вынуждены сделать это, но по итогу получили что-то новое. Поэтому мы подумаем об этом в будущем. В матчах было не так уж много тактики: если это один матч, то когда одна команда забивает, второй нужно отвечать сразу же. Если же это двухматчевое противостояние, то у тебя еще будет время победить в ответном матче», — сказал Чеферин.

«Конечно, матчи будут проходить интереснее, но мы должны подумать о том, что у нас будет меньше игр, и обладатели телевизионных прав могут заявить, что “в турнирах не так много матчей, как было до этого, теперь все изменилось”. Поэтому мы должны подумать и о такой ситуации», — заключил он.