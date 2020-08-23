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16:04 (мск), источник: ТАСС

УЕФА рассмотрит возможность введения одноматчевых противостояний в плей-офф еврокубков

ТАСС, 23 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит возможность проведения плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы в формате одноматчевых противостояний. Об этом заявил глава УЕФА Александер Чеферин, комментарий которого приводит агентство Reuters.

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Источник: РИА "Новости"

После приостановления еврокубков в марте из-за пандемии коронавируса УЕФА выработал формат «Финала восьми», при котором в сезоне-2019/20, начиная с четвертьфинала, в еврокубках играется один матч, встречи проходят в одной стране: Лига чемпионов на двух стадионах в Лиссабоне, Лига Европы — на четырех аренах в Германии. Традиционный двухматчевый формат закреплен до сезона-2024/25.

«Мы были вынуждены сделать это, но по итогу получили что-то новое. Поэтому мы подумаем об этом в будущем. В матчах было не так уж много тактики: если это один матч, то когда одна команда забивает, второй нужно отвечать сразу же. Если же это двухматчевое противостояние, то у тебя еще будет время победить в ответном матче», — сказал Чеферин.

«Конечно, матчи будут проходить интереснее, но мы должны подумать о том, что у нас будет меньше игр, и обладатели телевизионных прав могут заявить, что “в турнирах не так много матчей, как было до этого, теперь все изменилось”. Поэтому мы должны подумать и о такой ситуации», — заключил он.

В воскресенье состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и германская «Бавария», матч начнется в 22:00 мск. 21 августа испанская «Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы, победив в финале итальянский «Интер» (3:2).

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