УЕФА рассмотрит возможность введения одноматчевых противостояний в плей-офф еврокубков
ТАСС, 23 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит возможность проведения
ТАСС, 23 августа. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассмотрит возможность проведения
После приостановления еврокубков в марте
«Мы были вынуждены сделать это, но по итогу получили
«Конечно, матчи будут проходить интереснее, но мы должны подумать о том, что у нас будет меньше игр, и обладатели телевизионных прав могут заявить, что “в турнирах не так много матчей, как было до этого, теперь все изменилось”. Поэтому мы должны подумать и о такой ситуации», — заключил он.
В воскресенье состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и германская «Бавария», матч начнется в 22:00 мск. 21 августа испанская «Севилья» в шестой раз выиграла Лигу Европы, победив в финале итальянский «Интер» (3:2).