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13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
10Гол новичка Шкурина принес ЦСКА победу
00:18 (мск), источник: ТАСС

«Бавария» стала победителем Лиги чемпионов

ТАСС, 23 августа. Германская «Бавария» со счетом 1:0 обыграла французский «Пари Сен-Жермен» в финале Лиги чемпионов. Матч прошел в Лиссабоне.

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Мяч на 59-й минуте забил воспитанник ПСЖ французский нападающий Кингсли Коман.

Для «Баварии» победа в Лиге чемпионов стала шестой в истории, клуб делит третье место по количеству титулов с английским «Ливерпулем». Больше только у испанского «Реала» (13) и итальянского «Милана» (7). «Бавария» в 11-й раз сыграла в финале Лиги чемпионов, чаще в решающих матчах турнира принимал участие только «Реал» (16). В предыдущий раз «Бавария» играла в финале в сезоне-2012/13, тогда мюнхенцы обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:1).

«Бавария» в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов одержала 11 побед из 11 возможных, ранее подобное не удавалось ни одной команде.

На групповой стадии клуб по два раза обыграл английский «Тоттенхэм», греческий «Олимпиакос» и сербскую «Црвену Звезду». В 1/8 финала — английский «Челси», в четвертьфинале — «Барселону», в ½ финала — французский «Лион».

ПСЖ впервые сыграл в финале Лиги чемпионов. Из французских клубов турнир выигрывал только «Марсель» — в 1993 году. «Бавария» и ПСЖ в девятый раз встретились в рамках турнира, клуб из Германии одержал четвертую победу при пяти поражениях. Впервые с 1998 года в финале турнира играли победители национальных чемпионатов.

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер сыграл в финале Лиги чемпионов в четвертый раз (две победы).

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0:1
Первый тайм: 0:0
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