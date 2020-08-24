«Бавария» стала победителем Лиги чемпионов

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Мяч на 59-й минуте забил воспитанник ПСЖ французский нападающий Кингсли Коман.

Для «Баварии» победа в Лиге чемпионов стала шестой в истории, клуб делит третье место по количеству титулов с английским «Ливерпулем». Больше только у испанского «Реала» (13) и итальянского «Милана» (7). «Бавария» в 11-й раз сыграла в финале Лиги чемпионов, чаще в решающих матчах турнира принимал участие только «Реал» (16). В предыдущий раз «Бавария» играла в финале в сезоне-2012/13, тогда мюнхенцы обыграли дортмундскую «Боруссию» (2:1).

«Бавария» в прошедшем розыгрыше Лиги чемпионов одержала 11 побед из 11 возможных, ранее подобное не удавалось ни одной команде.

На групповой стадии клуб по два раза обыграл английский «Тоттенхэм», греческий «Олимпиакос» и сербскую «Црвену Звезду». В 1/8 финала — английский «Челси», в четвертьфинале — «Барселону», в ½ финала — французский «Лион».

ПСЖ впервые сыграл в финале Лиги чемпионов. Из французских клубов турнир выигрывал только «Марсель» — в 1993 году. «Бавария» и ПСЖ в девятый раз встретились в рамках турнира, клуб из Германии одержал четвертую победу при пяти поражениях. Впервые с 1998 года в финале турнира играли победители национальных чемпионатов.