Текущие события
Футбол. Еврокубки
23.08
ПСЖ
Бавария
01
Футбол. Зарубежный
23.08
Ним
Брест
40
Футбол. Зарубежный
23.08
Лорьян
Страсбур
31
Футбол. Премьер-лига
23.08
Уфа
Ростов
01
Футбол. Зарубежный
23.08
Ницца
Ланс
21
Футбол. Премьер-лига
23.08
Спартак
Локомотив
21
Все события
Фоторепортажи
10Гол новичка Шкурина принес ЦСКА победу
16Миранчук принес «Локо» победу над «Краснодаром»
09:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» выиграла все свои матчи в этом сезоне Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария», ставшая победителем Лиги чемпионов, выиграла все свои матчи в этом сезоне турнира.

Наверх
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В 11 встречах немецкая команда забила 43 гола.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бавария» обыграла «ПСЖ» (1:0), «Лион» (3:0), «Барселону» (8:2), дважды «Челси» (4:1, 3:0), «Тоттенхэм» (3:1, 7:2), Црвену Звезду (3:0, 6:0) и «Олимпиакос» (3:2, 2:0).

Бавария (Мюнхен)

В финальном матче Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» обыграла «ПСЖ» со счётом 1:0 и стала победителем турнира. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Единственный гол был забит во втором тайме — на 59-й минуте автором забитого мяча стал Кингсли Коман, которому ассистировал Йозуа Киммих.

«Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль». Немецкий и английский клубы делят 3-е место в истории турнира. Чаще победителями Лиги чемпионов становились только «Милан» (7) и мадридский «Реал» (13).

Читайте также
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
«Бавария» сделала второй требл, догнав «Барселону»
«Спартак» все-таки дожал «Локомотив». Николич проиграл дерби
Боец UFC захотел подраться с Масвидалем вне октагона
ОИ-84: чехи сделали чемпионские майки, но на их пути встал СССР
«Платим, закрываешь рот, играешь». Мощный ответ Попова «Ростову»
«Уфа» грозит сняться с чемпионата России по футболу
Полузащитник «Барселоны» заразился коронавирусом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь