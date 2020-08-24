«Бавария» сделала второй требл, догнав «Барселону»

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Это достижение удалось «Баварии» во второй раз в истории. Предыдущий раз мюнхенцы сделали требл в сезоне-2012/2013.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ed6590f049918889f6e6" data-vnd="ed6590f049918889f6e6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ed6590f049918889f6e6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Бавария» стала вторым клубом, который сделал два требла. Ранее подобное удавалось «Барселоне» (сезоны-2008/2009 и 2014/2015). По одному треблу делали «Селтик» (1966/1967), «Аякс» (1971/1972), ПСВ (1987/1988), «Манчестер Юнайтед» (1998/1999) и «Интер» (2009/2010).

Кроме того, требл, но с учётом побед в Кубке УЕФА, делали «Порту» (2002/2003) и ЦСКА (2004/2005).

Бавария (Мюнхен) Все о команде

«Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль».