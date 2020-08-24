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09:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Бавария» сделала второй требл, догнав «Барселону»

Мюнхенская «Бавария» сделала требл, выиграв Лигу чемпионов, чемпионат Германии и национальный Кубок в нынешнем сезоне.

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Это достижение удалось «Баварии» во второй раз в истории. Предыдущий раз мюнхенцы сделали требл в сезоне-2012/2013.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Бавария» стала вторым клубом, который сделал два требла. Ранее подобное удавалось «Барселоне» (сезоны-2008/2009 и 2014/2015). По одному треблу делали «Селтик» (1966/1967), «Аякс» (1971/1972), ПСВ (1987/1988), «Манчестер Юнайтед» (1998/1999) и «Интер» (2009/2010).

Кроме того, требл, но с учётом побед в Кубке УЕФА, делали «Порту» (2002/2003) и ЦСКА (2004/2005).

Бавария (Мюнхен)

«Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль».


Фанаты «Баварии» празднуют победу на улицах города
Ruptly

Немецкий и английский клубы делят 3-е место в истории турнира. Чаще победителями Лиги чемпионов становились только «Милан» (7) и мадридский «Реал» (13).

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