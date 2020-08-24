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10«ПСЖ» вышел в финал Лиги чемпионов
00:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Альфонсо Дэвис: «Кто бы мог подумать, что парень из Канады выиграет Лигу чемпионов?»

Полузащитник «Баварии» Альфонсо Дэйвис стал обладателем Лиги чемпионов.

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16
фотографий

В финале его команда обыграла французский «ПСЖ» со счетом 1:0.

Дэйвис стал первым канадским футболистом в истории, которому удалось выиграть Лигу чемпионов. 19-летний хавбек родился в Гане, однако в пять лет переехал в Канаду и впоследствии принял гражданство этой страны.

— Кто бы мог подумать, что парень из Канады выиграет Лигу чемпионов? — цитирует Дэйвиса сайт УЕФА. — Два года назад, если бы кто-то мне сказал нечто подобное, то я бы никогда не поверил.

ПСЖ
0:1
Первый тайм: 0:0
Бавария
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