Альфонсо Дэвис: «Кто бы мог подумать, что парень из Канады выиграет Лигу чемпионов?»

Дэйвис стал первым канадским футболистом в истории, которому удалось выиграть Лигу чемпионов. 19-летний хавбек родился в Гане, однако в пять лет переехал в Канаду и впоследствии принял гражданство этой страны.

— Кто бы мог подумать, что парень из Канады выиграет Лигу чемпионов? — цитирует Дэйвиса сайт УЕФА. — Два года назад, если бы кто-то мне сказал нечто подобное, то я бы никогда не поверил.