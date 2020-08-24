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11:57 (мск), источник: Матч ТВ

Левандовский стал первым футболистом в истории, выигравшим три турнира за сезон и ставшим лучшим бомбардиром в каждом из них

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский стал победителем Лиги чемпионов.

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16
фотографий
16
фотографий

Это третий трофей поляка в составе немецкого клуба в нынешнем сезоне. Ранее мюнхенцы победили в Бундеслиге и Кубке Германии. Левандовский во всех этих турнирах становился лучшим бомбардиром.

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Бавария (Мюнхен)

В чемпионате Германии в его активе 34 гола, в Лиге чемпионов — 15, а в Кубке Германии — 6. Как сообщает Gracenote Live, 32-летний поляк стал первым футболистом в истории, который завоевал требл и при этом в каждом из победных турниров забивал больше остальных.

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«Бавария» обыграла «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:0. Немецкий клуб в шестой раз в истории выиграл самый престижный клубный европейский турнир.

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