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11:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Фанаты ПСЖ устроили погромы в Париже после финала ЛЧ. Полиция применила газ и дубинки

Болельщики «Пари Сен-Жермен» устроили беспорядки в Париже после поражения французской команды в финальном матче Лиги чемпионов.

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Некоторые фанаты крушили автомобили на своём пути, жгли файеры и вступили в драку с представителями правоохранительных органов.

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Французской полиции пришлось применить слезоточивый газ и дубинки.

ПСЖ (Париж)

В финальном матче Лиги чемпионов, который состоялся в Лиссабоне, мюнхенская «Бавария» обыграла парижский «ПСЖ» со счётом 1:0 и стала победителем турнира. «Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль». Немецкий и английский клубы делят 3-е место в истории турнира.


Французская полиция разогнала газом расстроенных футбольных фанатов
ТВЦ

Чаще победителями Лиги чемпионов становились только «Милан» (7) и мадридский «Реал» (13).

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