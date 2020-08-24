Фанаты ПСЖ устроили погромы в Париже после финала ЛЧ. Полиция применила газ и дубинки
Болельщики «Пари Сен-Жермен» устроили беспорядки в Париже после поражения французской команды в финальном матче Лиги чемпионов.
Болельщики «Пари Сен-Жермен» устроили беспорядки в Париже после поражения французской команды в финальном матче Лиги чемпионов.
Некоторые фанаты крушили автомобили на своём пути, жгли файеры и вступили в драку с представителями правоохранительных органов.
Французской полиции пришлось применить слезоточивый газ и дубинки.
В финальном матче Лиги чемпионов, который состоялся в Лиссабоне, мюнхенская «Бавария» обыграла парижский «ПСЖ» со счётом 1:0 и стала победителем турнира. «Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль». Немецкий и английский клубы делят 3-е место в истории турнира.
Чаще победителями Лиги чемпионов становились только «Милан» (7) и мадридский «Реал» (13).