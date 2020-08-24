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11:52 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» или «Ордабасы»? Какой матч Лиги Европы покажут в прямом эфире

На этой неделе алматинский «Кайрат» и шымкентский «Ордабасы» вступят в борьбу в Лиге Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

Казахстанские клубы стартуют с первого квалификационного раунда. Команда Алексея Шпилевского 27 августа в Алматы примет армянский «Ноа», а подопечные Кахабера Цхададзе в этот же день в Шымкенте сыграют с румынским «Ботошани».

Кайрат (Алма-Ата)

Оба матча начнутся в 20:00 по времени Нур-Султана, что влечет определенные проблемы с трансляцией.

Ранее директор Qazsport Наги Бакытбеков рассказал Vesti.kz, что они ведут переговоры с «Кайратом» и «Ордабасы», чтобы один из матчей был перенесен на другое время и они смогли показать обе встречи в прямом эфире. Результаты переговоров пока неизвестны.

Тем временем в пресс-службе «Ордабасы» уверены, что именно их матч покажут в прямом эфире. Но если верить программе передач на Qazsport, выбор пал на «Кайрат».

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