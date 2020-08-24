«Кайрат» или «Ордабасы»? Какой матч Лиги Европы покажут в прямом эфире

Казахстанские клубы стартуют с первого квалификационного раунда. Команда Алексея Шпилевского 27 августа в Алматы примет армянский «Ноа», а подопечные Кахабера Цхададзе в этот же день в Шымкенте сыграют с румынским «Ботошани».

Ранее директор Qazsport Наги Бакытбеков рассказал Vesti.kz, что они ведут переговоры с «Кайратом» и «Ордабасы», чтобы один из матчей был перенесен на другое время и они смогли показать обе встречи в прямом эфире. Результаты переговоров пока неизвестны.



Тем временем в пресс-службе «Ордабасы» уверены, что именно их матч покажут в прямом эфире. Но если верить программе передач на Qazsport, выбор пал на «Кайрат».