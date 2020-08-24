Неймар случайно поздравил другой клуб с победой в Лиге чемпионов и был высмеян
Нападающий французского ПСЖ Неймар в Twitter случайно поздравил с победой в Лиге чемпионов немецкий «Байер» вместо «Баварии» и был высмеян пользователями сети.
Нападающий французского ПСЖ Неймар в Twitter случайно поздравил с победой в Лиге чемпионов немецкий «Байер» вместо «Баварии» и был высмеян пользователями сети.
Неймар написал, что поражения — это часть спорта, несмотря на то, что ПСЖ боролся до конца в финале турнира. Затем футболист поздравил «Байер», забыв добавить букву «n» к названию «Баварии» на латинице.