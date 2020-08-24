Одриосола выиграл 5 трофеев за сезон, проведя 10 матчей за «Реал» и «Баварию»

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Этот трофей стал для защитника мюнхенцев Альваро Одриосолы, права на которого принадлежат «Реалу», пятым за сезон.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ed6590f049918889f6e6" data-vnd="ed6590f049918889f6e6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ed6590f049918889f6e6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Бавария (Мюнхен) Все о команде

Мадридский клуб стал чемпионом Испании и выиграл Суперкубок страны. Несмотря на то, что Одриосола не сыграл за команду в Суперкубке, он был в заявке на турнир.

Реал (Мадрид) Все о команде

Зимой игрок перешел в «Баварию» на правах аренды и выиграл Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.

Всего Одриосола провел на поле 613 минут игрового времени в 10 матчах за «Реал» и «Баварию» в сезоне-2019/20. В среднем игрок завоевывал трофей каждые 122 минуты, проведенные на поле.

Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.