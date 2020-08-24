Одриосола выиграл 5 трофеев за сезон, проведя 10 матчей за «Реал» и «Баварию»
«Бавария» выиграла Лигу чемпионов-2019/20, одержав победу над «ПСЖ» (1:0) в финале.
«Бавария» выиграла Лигу чемпионов-2019/20, одержав победу над «ПСЖ» (1:0) в финале.
Этот трофей стал для защитника мюнхенцев Альваро Одриосолы, права на которого принадлежат «Реалу», пятым за сезон.
Мадридский клуб стал чемпионом Испании и выиграл Суперкубок страны. Несмотря на то, что Одриосола не сыграл за команду в Суперкубке, он был в заявке на турнир.
Зимой игрок перешел в «Баварию» на правах аренды и выиграл Бундеслигу, Кубок Германии и Лигу чемпионов.
Всего Одриосола провел на поле 613 минут игрового времени в 10 матчах за «Реал» и «Баварию» в сезоне-2019/20. В среднем игрок завоевывал трофей каждые 122 минуты, проведенные на поле.
Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
Источник — Marca