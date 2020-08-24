В Qazsport объяснили выбор между «Кайратом» и «Ордабасы» для показа матча Лиги Европы в прямом эфире

«Могу подтвердить, что телеканал Qazsport покажет матч квалификации Лиги Европы между “Кайратом” и “Ноа”, который пройдет 27 августа в 20:00. Мы благодарим алматинский клуб за отзывчивость и оперативность. По матчу “Ордабасы”. Опять же, у нас было огромное желание организовать трансляцию их матча с “Ботошани”, но шымкентский клуб утвердил время начала игры с УЕФА и оно совпадает со стартом встречи “Кайрата”. “Ордабасы” изначально не связывался с нами по показу матча, в отличие от “Кайрата”, который сразу после жеребьевки начал контактировать с нами. Мы сами обращались к “Ордабасы” с готовностью организовать трансляцию, но так, чтобы время начала игры было перенесено. Клуб пытался изменить время игры, обращался в УЕФА, но их соперник не пошел на уступки. Со стороны телеканала мы сделали все что могли. Кто теперь покажет матч “Ордабасы”? Этот вопрос лучше адресовать клубу», — заявил Бакытбеков.