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14:19 (мск), источник: Vesti.kz

В «Ордабасы» назвали виновного в срыве прямого эфира на Qazsport и нашли другой способ показать матч Лиги Европы

В «Ордабасы» рассказали корреспонденту Vesti.kz, почему телеканал Qazsport не покажет матч шымкентского клуба против румынского «Ботошани» в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы.

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«Время матча устанавливаем не мы, а УЕФА. Когда Qazsport вышел к нам с предложением перенести матч на 18:00, мы сразу обратились к команде “Ботошани”. Однако румыны были категорически против переноса времени с 20:00 на 18:00, объясняя свое решение тем, что они прилетят чартером. Также они заявили, что в случае переноса у них останется меньше времени на подготовку к матчу. Вдобавок они посчитали, что будет слишком жарко начинать играть в 18:00. В связи со сложившейся ситуацией клуб ведет переговоры с другими государственными каналами на предмет показа матча в прямом эфире», — сообщила пресс-служба клуба.

Отметим, что встреча «Ордабасы» с «Ботошани» состоится на стадионе имени Кажимукана Мунайтпасова в Шымкенте 27 августа. Начало — в 20:00 по времени Нур-Султана.

В этот же день и в это же время «Кайрат» на Центральном стадионе Алматы встретится с армянским «Ноа». Матч в прямом эфире покажет телеканал Qazsport, руководство которого ранее объяснило выбор между двумя клубами для показа матча Лиги Европы.

Победители пар определятся по итогам одной игры, а в случае необходимости команды ждет дополнительное время или серия пенальти.

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