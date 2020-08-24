В «Ордабасы» назвали виновного в срыве прямого эфира на Qazsport и нашли другой способ показать матч Лиги Европы

«Время матча устанавливаем не мы, а УЕФА. Когда Qazsport вышел к нам с предложением перенести матч на 18:00, мы сразу обратились к команде “Ботошани”. Однако румыны были категорически против переноса времени с 20:00 на 18:00, объясняя свое решение тем, что они прилетят чартером. Также они заявили, что в случае переноса у них останется меньше времени на подготовку к матчу. Вдобавок они посчитали, что будет слишком жарко начинать играть в 18:00. В связи со сложившейся ситуацией клуб ведет переговоры с другими государственными каналами на предмет показа матча в прямом эфире», — сообщила пресс-служба клуба.