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16:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Власти Парижа запретили массовые собрания после беспорядков фанатов

ПАРИЖ, 24 авг — РИА Новости. Префектура полиции Парижа запретила все массовые собрания, связанные с финалом Лиги чемпионов, из-за случившихся в ночь на понедельник беспорядков, запрет будет действовать до утра вторника.

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Источник: Reuters

Футболисты немецкой «Баварии» стали победителями Лиги чемпионов, в финале обыграв французский «ПСЖ» со счетом 1:0. После завершения матча в районе Елисейских полях начали происходить беспорядки. Полиция задержали 158 человек за насильственные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов, кражи, сокрытие краденного, умышленное нанесение ущерба. Более 400 человек были оштрафованы за отсутствие защитных масок, которые являются обязательными на целом ряде улиц Парижа из-за прироста случаев заболевания коронавирусом.

Во второй половине дня в понедельник в Париж из Лиссабона, где состоялся финал Лиги чемпионов, возвращается французская команда.

«В связи с фактами, произошедшими вечером 23 августа, префект полиции принял решение запретить все манифестации и собрания, связанные с финалом Лиги чемпионов УЕФА везде во (французской) столице, начиная с 14.30 (15.30 мск) понедельника до 06.00 (07.00 мск) вторника», — говорится в коммюнике префектуры.

Также запрещено открытие баров, ресторанов около стадиона «Парк де Пренс» и распитие алкогольных напитков в публичных местах в этом районе, отмечается в документе.

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