Власти Парижа запретили массовые собрания после беспорядков фанатов

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Футболисты немецкой «Баварии» стали победителями Лиги чемпионов, в финале обыграв французский «ПСЖ» со счетом 1:0. После завершения матча в районе Елисейских полях начали происходить беспорядки. Полиция задержали 158 человек за насильственные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов, кражи, сокрытие краденного, умышленное нанесение ущерба. Более 400 человек были оштрафованы за отсутствие защитных масок, которые являются обязательными на целом ряде улиц Парижа из-за прироста случаев заболевания коронавирусом.

Во второй половине дня в понедельник в Париж из Лиссабона, где состоялся финал Лиги чемпионов, возвращается французская команда.

«В связи с фактами, произошедшими вечером 23 августа, префект полиции принял решение запретить все манифестации и собрания, связанные с финалом Лиги чемпионов УЕФА везде во (французской) столице, начиная с 14.30 (15.30 мск) понедельника до 06.00 (07.00 мск) вторника», — говорится в коммюнике префектуры.