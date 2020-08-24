Власти Парижа запретили массовые собрания после беспорядков фанатов
ПАРИЖ, 24 авг — РИА Новости. Префектура полиции Парижа запретила все массовые собрания, связанные с финалом Лиги чемпионов,
ПАРИЖ, 24 авг — РИА Новости. Префектура полиции Парижа запретила все массовые собрания, связанные с финалом Лиги чемпионов,
Футболисты немецкой «Баварии» стали победителями Лиги чемпионов, в финале обыграв французский «ПСЖ» со счетом 1:0. После завершения матча в районе Елисейских полях начали происходить беспорядки. Полиция задержали 158 человек за насильственные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов, кражи, сокрытие краденного, умышленное нанесение ущерба. Более 400 человек были оштрафованы за отсутствие защитных масок, которые являются обязательными на целом ряде улиц Парижа
Во второй половине дня в понедельник в Париж из Лиссабона, где состоялся финал Лиги чемпионов, возвращается французская команда.
«В связи с фактами, произошедшими вечером 23 августа, префект полиции принял решение запретить все манифестации и собрания, связанные с финалом Лиги чемпионов УЕФА везде во (французской) столице, начиная с 14.30 (15.30 мск) понедельника до 06.00 (07.00 мск) вторника», — говорится в коммюнике префектуры.
Также запрещено открытие баров, ресторанов около стадиона «Парк де Пренс» и распитие алкогольных напитков в публичных местах в этом районе, отмечается в документе.