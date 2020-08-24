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17:08 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист вошел в заявку азербайджанского клуба на Лигу Европы

Казахстанский защитник Карам Султанов вошел в заявку азербайджанского «Сумгайыта» на Лигу Европы.

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Его клуб 27 августа в 20:00 по времени Нур-Султана дома примет «Шкендию» из Северной Македонии. В ЛЕ «Сумгайыт» попал как четвертая команда своего чемпионата, а его соперник — как бронзовый призер.

Во время загрузки произошла ошибка.

В «Сумгайыт» 24-летний Султанов перешел в середине августа. Он подписал двухлетний контракт с клубом и получил четвертый номер в команде.

Сезон-2020 Султанов начинал в «Каспии», за который не успел дебютировать в официальных матчах. Ранее в карьере воспитанника шымкентского футбола были «Кызыл-Жар СК», «Байтерек» и дубль «Ордабасы». Он имеет опыт выступлений за юношеские и молодежную сборную Казахстана.

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