Казахстанский футболист вошел в заявку азербайджанского клуба на Лигу Европы
Казахстанский защитник Карам Султанов вошел в заявку азербайджанского «Сумгайыта» на Лигу Европы.
Казахстанский защитник Карам Султанов вошел в заявку азербайджанского «Сумгайыта» на Лигу Европы.
Его клуб 27 августа в 20:00 по времени
В «Сумгайыт» 24-летний Султанов перешел в середине августа. Он подписал двухлетний контракт с клубом и получил четвертый номер в команде.
Сезон-2020 Султанов начинал в «Каспии», за который не успел дебютировать в официальных матчах. Ранее в карьере воспитанника шымкентского футбола были «Кызыл-Жар СК», «Байтерек» и дубль «Ордабасы». Он имеет опыт выступлений за юношеские и молодежную сборную Казахстана.