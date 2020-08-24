Зинченко прямо во время свадьбы извинился за слова своей жены о Гвардьоле
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко принес извинения за слова своей жены журналистки Влады Седан по поводу главного тренера клуба Хосепа Гвардьолы.
Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко принес извинения за слова своей жены журналистки Влады Седан по поводу главного тренера клуба Хосепа Гвардьолы.
После поражения «Сити» в ¼ финала Лиги чемпионов от «Лиона» (1:3) Влада Седан взяла интервью у Зинченко, вызвавшее большой резонанс, а после этого выложила видео, в котором раскритиковала тактику Гвардьолы.
По словам Зинченко, он написал объяснение прямо во время свадьбы.
«Друзья, я хочу сказать пару слов по поводу интервью, — написал Зинченко в сториз Instagram. —
Я сейчас пишу об этом прямо на свадьбе вместо того, чтобы наслаждаться невероятным моментом, потому что не могу это игнорировать и пропустить. Надеюсь на ваше понимание.