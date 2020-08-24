Кипрские арбитры рассудят матч брестского «Динамо» и «Сараево» во 2-м раунде квалификации ЛЧ

Встречу футболистов брестского «Динамо» и «Сараево» из Боснии и Герцеговины будет судить бригада кипрских рефери во главе с Лукасом Сотириу. Его ассистентами станут Георгиу Хараламбос и Никос Энглезу, резервный судья — Василис Димитриу. Инспектором матча назначен Стефано Подески из Сан-Марино, делегат УЕФА — Иван Цитович из России.
Встреча чемпионов Беларуси и Боснии и Герцеговины состоится 26 августа в Бресте. В первом раунде квалификации ЛЧ брестские динамовцы разгромили на своем поле казахстанскую «Астану» из Нур-Султана с результатом 6:3, а футболисты «Сараево» обыграли на выезде валлийский «Коннас Куэй» со счетом 2:0.