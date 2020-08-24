УЕФА засчитал поражение «Словану» в матче квалификации ЛЧ с «Клаксвиком»

Изначально матч команд должен был состояться на поле «Клаксвика» 19 августа, однако в словацком клубе были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, в результате чего «Слован» был помещен на карантин. УЕФА перенес игру на 21 августа и предоставил возможность «Словану» заявить на встречу других футболистов, но и среди них были выявлены заболевшие COVID-19. По решению УЕФА матч был отменен.
Апелляционный орган УЕФА принял решение присудить «Словану» техническое поражение со счетом 0:3. «Клаксвик» во втором раунде квалификации сыграет со швейцарским «Янг Бойз».
Также сообщается, что УЕФА засчитал техническое поражение косовской «Приштине» (0:3) в матче предварительного раунда Лиги Европы с гибралтарским «Линкольн Ред Импс». Игра не состоялась по причине того, что в составе «Приштины» было выявлено восемь случаев заражения COVID-19.