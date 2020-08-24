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21:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

УЕФА засчитал поражение «Словану» в матче квалификации ЛЧ с «Клаксвиком»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) засчитал техническое поражение словацкому «Словану» из Братиславы в матче первого квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов с «Клаксвиком» (Фарерские острова), сообщается на сайте УЕФА.

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Изначально матч команд должен был состояться на поле «Клаксвика» 19 августа, однако в словацком клубе были зафиксированы случаи заражения коронавирусом, в результате чего «Слован» был помещен на карантин. УЕФА перенес игру на 21 августа и предоставил возможность «Словану» заявить на встречу других футболистов, но и среди них были выявлены заболевшие COVID-19. По решению УЕФА матч был отменен.

Апелляционный орган УЕФА принял решение присудить «Словану» техническое поражение со счетом 0:3. «Клаксвик» во втором раунде квалификации сыграет со швейцарским «Янг Бойз».

Также сообщается, что УЕФА засчитал техническое поражение косовской «Приштине» (0:3) в матче предварительного раунда Лиги Европы с гибралтарским «Линкольн Ред Импс». Игра не состоялась по причине того, что в составе «Приштины» было выявлено восемь случаев заражения COVID-19.

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