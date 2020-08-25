Беспроигрышный вариант

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Нынешний розыгрыш Лиги чемпионов, заканчивавшийся в особенном формате — лиссабонского «Финала восьми», обернулся, может быть, самой убедительной победой, которую знала история главного клубного турнира. «Бавария» промаршировала к ней, обыграв по дороге всех соперников, включая доставшийся в решающем матче ПСЖ — 1:0. Но ее триумф был триумфом не только вечной мощи и удачных решений по ходу сезона, но и всей клубной стратегии в уходящем десятилетии, слишком отличающейся от той, которой придерживаются большинство других гигантов.

После этого розыгрыша Лиги чемпионов в футбольных справочниках и в памяти тех, кто за ним внимательно следил, наверняка застрянут несколько цифр, связанных с выступлением «Баварии». Оно было на самом деле удивительным, это выступление. С выигрышами во всех 11 матчах в рамках турнира — первый случай в его истории, когда кому-то удалось добраться до трофея, не допустив ни единой осечки. С разгромами «Челси» в обоих матчах стартового раунда play-off и унижением — 8:2 — «Барселоны» в четвертьфинале. С избиением, пусть через некоторые сложности, в полуфинальной встрече «Лиона», успевшего до пересечения с немецкой командой убедить, что каким-то образом наловчился вышибать грандов. Наконец, с единственным пришедшим в борьбе настоящей, без оговорок, успехом в финале, в котором мюнхенцы справились с ПСЖ. Но тот факт, что все в нем решил единственный гол, забитый во втором тайме Кингсли Команом, что у парижан тоже были кое-какие шансы, не отменял общего впечатления, убедительно подкрепленного статистикой — по владению мячом, по ударам: преимущество, и довольно явное, было, как ни крути, на стороне «Баварии», и, если бы трофей вдруг выскользнул из ее рук, это выглядело бы большой несправедливостью.

Нетрудно было догадаться, как торжество справедливости будут объяснять на следующий день после него. В основном вспоминая о тех чрезвычайных ситуациях, что пришлось пережить конкретно «Баварии» и всему европейскому футболу в растянувшемся чуть ли не до осени сезоне.

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Например, не было сомнений, что все будут вспоминать о том, что в ноябре прошлого года мюнхенцы совсем не походили на команду, готовую штурмовать вершину. Наоборот, они походили на команду кризисную, которая никак не может найти игру и, очутившись за пределами даже не топ-тройки, а топ-пятерки своего чемпионата, вынуждена увольнять тренера, на которого делались серьезные ставки. Но беда обернулась счастьем, потому что Ханси Флик, заменивший Нико Ковача, оказался, кажется, идеальным наставником для «Баварии». При нем она не просто вернула игру, а усовершенствовала ее, добившись какого-то невероятного баланса в линиях и невероятной стабильности, вылившейся в три взятых под занавес сезона приза: золото национального первенства, Кубок страны, ну и теперь вот Кубок европейских чемпионов.

А еще не было сомнений, что будут вспоминать о сломавшей календарь пандемии. О том, как решительно поступила бундеслига, совершив рестарт раньше всех, еще в мае, и обеспечив «Баварии» выгодные условия для подготовки к ключевой стадии Лиги чемпионов по сравнению со всеми доставшимися ей во время «доигрывания» оппонентами. У «Челси» и «Барселоны» в отличие от мюнхенцев перед ней почти не было времени на отдых и восстановление, «Лион» и ПСЖ, наоборот, столкнувшись с отказом от завершения внутреннего чемпионата, лишились игровой практики. И даже немножко жаль, что акцент на этих действительно важных нюансах чуточку маскирует еще один, куда более любопытный.

Предыдущий титул победителя Лиги чемпионов «Бавария» взяла в 2013 году. В этом десятилетии его еще завоевывали, на сей раз рано, на дальних подступах к званию оступившиеся «Барселона», «Челси», «Реал» и «Ливерпуль». «Бавария» на первый взгляд идеально вписывается в этот список богатейших клубов с роскошными возможностями: четвертая, после двух испанских гигантов и «Манчестер Юнайтед», в свежей Money League, доход — €750 млн. Но кое-что с точки зрения стилистики охоты за титулами здорово отличает ее от всех остальных грандов — и тех, кто опережает ее в рейтинге Deloitte, и тех, кто дышит в спину.

Вечная гонка за суперзвездами, швыряние (в рамках финансового fair play или иногда и вне их) деньгами ради активов, надежных и не очень. В этом смысле все футбольные монстры похожи друг на друга как две капли воды. Все — кроме «Баварии».

В финале против ПСЖ за нее, считая вышедших на замену, сыграли 15 человек. Это «золотое» сочетание, такое органичное, такое правильное, на 90% было собрано в минувшие десять лет. И вот его трансферная история.

Томас Мюллер — фактически воспитанник «Баварии», играет за нее с юных лет. Леон Горецка и Роберт Левандовский перешли в мюнхенский клуб бесплатно, в статусе свободных агентов. Иван Перишич и Филипи Коутинью арендованы у «Интера» и «Барселоны». Давида Алабу нашли в Австрии, когда он не стоил, по сути, ровным счетом ничего — €150 тыс. Серж Гнабри обошелся «Баварии» в €8 млн, Йозуа Киммих — в €8,5 млн, Альфонсо Дэвис — в €10 млн, Жером Боатенг — в €11,5 млн. Это все суммы, которыми не удивишь и обедневшую Российскую премьер-лигу. Среди мюнхенских участников финала были, разумеется, и стоившие подороже, но €20 млн за Никласа Зюле, €21 млн за Кингсли Комана, €25 млн за Тьяго Алькантару, €30 млн за Мануэля Нойера и даже €41,5 млн за Корантена Толиссо едва ли отнесешь к инвестициям, которые по меркам европейской элиты можно назвать признаком невероятной щедрости, особенно учитывая реальный уровень, реальную полезность игроков.

Все вместе эти полтора десятка героев обошлись «Баварии» в €176 млн и с довеском в виде, скажем, арендных выплат вдвое дешевле — нет, не чем вся заявка ПСЖ на финал, а чем пара самых дорогих футболистов парижан — Неймар и Килиан Мбаппе, получавшая в этом матче свободу лишь на мгновения, а в принципе наглухо закрытая. Точно так же, как пока наглухо закрыта дорога к ценнейшему трофею для их клуба, который чуть ли не на всем протяжении уходящего десятилетия был как раз классическим примером не обращающего внимания на ценник футбольного флагмана, но так пока не конвертировал свои зашкалившие уже за €1 млрд вложения в игроков в этот период во что-то престижнее, чем звание чемпионата Франции.

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