Превосходство «Баварии» и провал российских клубов: итоги Лиги чемпионов

«Бавария» не оставила соперникам шансов
Финал получился наряженным, обманув ожидания болельщиков, надеявшихся увидеть результативную встречу. Исход поединка решил точный удар Кингсли Комана по воротам своего бывшего клуба. Но победа с минимальным счетом не должна вводить в заблуждение и ставить под сомнение справедливость триумфа «Баварии».
Команда Ханса-Дитера Флика одержала победы во всех своих матчах в Лиге чемпионов сезона-2019/20, установив уникальное достижение. Немецкий клуб не позволил себе ни секунды расслабленности и бежал в атаку, даже когда их соперники уже были уничтожены.
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Вряд ли найдется хоть один болельщик, решивший, что «Бавария» может упустить трофей после исторической победы над «Барселоной» в четвертьфинале со счетом 8:2. Так разобрать команду с Лионелем Месси в составе еще никому не удавалось, а столь яркая победа только доказывает превосходство немецкого клуба над остальными европейскими командами.
Свой лучший сезон в карьере провел Роберт Левандовский, наколотивший в Лиге чемпионов 15 голов. Добавьте к этому еще 40 мячей в национальных соревнованиях и получите главного претендента на «Золотой мяч» в 2020 году. Правда, французское издание France Football решило в этом году не вручать свою награду, разозлив всех фанатов «Баварии». Но разве можно ставить под сомнение доминирование польского форварда в минувшем сезоне?
Героем финала, безусловно, стал Мануэль Нойер. Немецкий вратарь вышел победителем дуэли с Килианом Мбаппе, не позволив французу и другим игрокам «ПСЖ» распечатать свои ворота. Голкипер «Баварии» в очередной раз доказал, что остается одним из лучших вратарей мира. Марку-Андре тер Штегену, видимо, придется подождать еще несколько лет, прежде чем стать первым номером сборной Германии.
Доминирование Франции и Германии
Для кого эта Лига чемпионов обернулась разочарованием, так это для клубов из Англии, Испании и Италии. Впервые с 1991 года ни одна команда из этих стран не добралась до полуфинала турнира. Победитель прошлогоднего розыгрыша, например, вылетел в первом же раунде плей-офф. Но «Ливерпуль» вряд ли будет о чем-то жалеть после долгожданной победы в премьер-лиге.
До «Финала восьми» добралась лишь одна команда с Британских островов. «Манчестер Сити» уступил «Лиону» в четвертьфинале, повергнув в шок своих фанатов и арабских шейхов, владеющих клубом. Хосеп Гвардиола не может выйти в финал Лиги чемпионов с 2011 года, хотя испанского тренера приглашали в Манчестер с расчетом на успех в Европе.
От Испании до стадии ¼ финала добрались две команды, но назвать их выступление успешным не получится. «Атлетико» после победы над «Ливерпулем» вылетел от клуба, основанного 11 лет назад, и провел очередной скомканный сезон. «Барселона» была унижена «Баварией» и срочно начала перестройку команды. Первым на выход отправился Кике Сетьен, уступив тренерское кресло Роналду Куману.
Покинуть свой пост из-за неудачи в Лиге чемпионов пришлось и Маурицио Сарри. Боссы «Ювентуса» не простили итальянскому наставнику вылет от «Лиона» и доверили команду Андреа Пирло, не имеющему опыта тренерской работы.
Довольными итогами турнира точно остались немцы и французы. Помимо «Баварии», в полуфинал вышел «Лейпциг». Команда Юлиана Нагельсмана участвовала в Лиге чемпионов лишь второй раз в своей истории. А перед матчем с «ПСЖ» мюнхенцы встречались с «Лионом», выбившим на пути к полуфиналу «Ювентус» и «Манчестер Сити».
Новые герои Лиги чемпионов
Эрлинг Холанд так ярко ворвался в Лигу чемпионов, что заставил все европейские топ-клубы обратить на себя внимание. Выступая за скромный австрийский «Зальцбург», юный норвежец наколотил восемь голов на групповом этапе. Зимой форвард перешел в дортмундскую «Боруссию», где продолжил штамповать голы.
Еще одним вундеркиндом, проявившим себя в главном европейском клубном турнире, стал 19-летний Альфонсо Дэвис. Канадец застолбил за собой позицию левого защитника «Баварии», заставив Давида Алабу прописаться в центре обороны. Канадец выдал невероятный перфоманс в матче с «Барселоной», а его сольный проход перед пятым голом мюнхенцев стал украшением встречи.
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После матча Дэвис попросил футболку у Месси, но получил отказ. «Я просил его, но, думаю, что Лео был немного расстроен. Все в порядке, ничего страшного. Но я надеюсь, что получится получить футболку в следующий раз», — рассказал защитник. Если Альфонсо будет прогрессировать, то просить игровую футболку будут уже у него.
Одной из самых ярких команд всего европейского сезона стала «Аталанта». Клуб из Бергамо забил почти 100 голов в чемпионате Италии, влюбив в свою игру болельщиков со всего мира. Клубу удалось совершить невероятный подвиг и в Лиге чемпионов. Итальянцы вышли в плей-офф турнира, проиграв первые три матча на групповом этапе.
«Аталанта» была близка к выходу в полуфинал, но не смогла удержать победный счет в матче с «ПСЖ», пропустив два гола в самой концовке встречи. Может, команде удастся превзойти свой результат уже в следующем году вместе с Алексеем Миранчуком?
Алексей Миранчук в матче с «Ювентусом» | Источник: РИА "Новости"
Российские клубы вновь остались без плей-офф
Отечественные команды в очередной раз не смогли добраться до весенней стадии Лиги чемпионов. «Локомотив» бодро начал турнир с гостевой победы над «Байером», но потом потерпел пять поражений кряду. Чуть лучше выступил «Зенит», набравший семь очков. Правда, команда Сергея Семака все равно заняла последнее место в группе.
К неудачам в Лиге чемпионов добавились и поражения в Лиге Европы. Впервые за 18 лет ни одна российская команда не пробилась в плей-офф еврокубков. Провал на международной арене завершился падением на седьмое место в рейтинге УЕФА, что послужило потерей одного лигочемпионского места. В сезоне-2021/22 лишь одна наша команда напрямую попадет в групповой этап, а клуб, занявший второе место в чемпионате, будет выступать в квалификации.
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