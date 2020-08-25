Превосходство «Баварии» и провал российских клубов: итоги Лиги чемпионов

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«Бавария» не оставила соперникам шансов

Финал получился наряженным, обманув ожидания болельщиков, надеявшихся увидеть результативную встречу. Исход поединка решил точный удар Кингсли Комана по воротам своего бывшего клуба. Но победа с минимальным счетом не должна вводить в заблуждение и ставить под сомнение справедливость триумфа «Баварии».

Команда Ханса-Дитера Флика одержала победы во всех своих матчах в Лиге чемпионов сезона-2019/20, установив уникальное достижение. Немецкий клуб не позволил себе ни секунды расслабленности и бежал в атаку, даже когда их соперники уже были уничтожены.

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Вряд ли найдется хоть один болельщик, решивший, что «Бавария» может упустить трофей после исторической победы над «Барселоной» в четвертьфинале со счетом 8:2. Так разобрать команду с Лионелем Месси в составе еще никому не удавалось, а столь яркая победа только доказывает превосходство немецкого клуба над остальными европейскими командами.

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Свой лучший сезон в карьере провел Роберт Левандовский, наколотивший в Лиге чемпионов 15 голов. Добавьте к этому еще 40 мячей в национальных соревнованиях и получите главного претендента на «Золотой мяч» в 2020 году. Правда, французское издание France Football решило в этом году не вручать свою награду, разозлив всех фанатов «Баварии». Но разве можно ставить под сомнение доминирование польского форварда в минувшем сезоне?

Героем финала, безусловно, стал Мануэль Нойер. Немецкий вратарь вышел победителем дуэли с Килианом Мбаппе, не позволив французу и другим игрокам «ПСЖ» распечатать свои ворота. Голкипер «Баварии» в очередной раз доказал, что остается одним из лучших вратарей мира. Марку-Андре тер Штегену, видимо, придется подождать еще несколько лет, прежде чем стать первым номером сборной Германии.

Доминирование Франции и Германии

Для кого эта Лига чемпионов обернулась разочарованием, так это для клубов из Англии, Испании и Италии. Впервые с 1991 года ни одна команда из этих стран не добралась до полуфинала турнира. Победитель прошлогоднего розыгрыша, например, вылетел в первом же раунде плей-офф. Но «Ливерпуль» вряд ли будет о чем-то жалеть после долгожданной победы в премьер-лиге.

До «Финала восьми» добралась лишь одна команда с Британских островов. «Манчестер Сити» уступил «Лиону» в четвертьфинале, повергнув в шок своих фанатов и арабских шейхов, владеющих клубом. Хосеп Гвардиола не может выйти в финал Лиги чемпионов с 2011 года, хотя испанского тренера приглашали в Манчестер с расчетом на успех в Европе.

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От Испании до стадии ¼ финала добрались две команды, но назвать их выступление успешным не получится. «Атлетико» после победы над «Ливерпулем» вылетел от клуба, основанного 11 лет назад, и провел очередной скомканный сезон. «Барселона» была унижена «Баварией» и срочно начала перестройку команды. Первым на выход отправился Кике Сетьен, уступив тренерское кресло Роналду Куману.

Покинуть свой пост из-за неудачи в Лиге чемпионов пришлось и Маурицио Сарри. Боссы «Ювентуса» не простили итальянскому наставнику вылет от «Лиона» и доверили команду Андреа Пирло, не имеющему опыта тренерской работы.

Довольными итогами турнира точно остались немцы и французы. Помимо «Баварии», в полуфинал вышел «Лейпциг». Команда Юлиана Нагельсмана участвовала в Лиге чемпионов лишь второй раз в своей истории. А перед матчем с «ПСЖ» мюнхенцы встречались с «Лионом», выбившим на пути к полуфиналу «Ювентус» и «Манчестер Сити».

Новые герои Лиги чемпионов

Эрлинг Холанд так ярко ворвался в Лигу чемпионов, что заставил все европейские топ-клубы обратить на себя внимание. Выступая за скромный австрийский «Зальцбург», юный норвежец наколотил восемь голов на групповом этапе. Зимой форвард перешел в дортмундскую «Боруссию», где продолжил штамповать голы.

Еще одним вундеркиндом, проявившим себя в главном европейском клубном турнире, стал 19-летний Альфонсо Дэвис. Канадец застолбил за собой позицию левого защитника «Баварии», заставив Давида Алабу прописаться в центре обороны. Канадец выдал невероятный перфоманс в матче с «Барселоной», а его сольный проход перед пятым голом мюнхенцев стал украшением встречи.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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После матча Дэвис попросил футболку у Месси, но получил отказ. «Я просил его, но, думаю, что Лео был немного расстроен. Все в порядке, ничего страшного. Но я надеюсь, что получится получить футболку в следующий раз», — рассказал защитник. Если Альфонсо будет прогрессировать, то просить игровую футболку будут уже у него.

Одной из самых ярких команд всего европейского сезона стала «Аталанта». Клуб из Бергамо забил почти 100 голов в чемпионате Италии, влюбив в свою игру болельщиков со всего мира. Клубу удалось совершить невероятный подвиг и в Лиге чемпионов. Итальянцы вышли в плей-офф турнира, проиграв первые три матча на групповом этапе.

«Аталанта» была близка к выходу в полуфинал, но не смогла удержать победный счет в матче с «ПСЖ», пропустив два гола в самой концовке встречи. Может, команде удастся превзойти свой результат уже в следующем году вместе с Алексеем Миранчуком?

Алексей Миранчук в матче с «Ювентусом» | Источник: РИА "Новости"

Российские клубы вновь остались без плей-офф

Отечественные команды в очередной раз не смогли добраться до весенней стадии Лиги чемпионов. «Локомотив» бодро начал турнир с гостевой победы над «Байером», но потом потерпел пять поражений кряду. Чуть лучше выступил «Зенит», набравший семь очков. Правда, команда Сергея Семака все равно заняла последнее место в группе.

К неудачам в Лиге чемпионов добавились и поражения в Лиге Европы. Впервые за 18 лет ни одна российская команда не пробилась в плей-офф еврокубков. Провал на международной арене завершился падением на седьмое место в рейтинге УЕФА, что послужило потерей одного лигочемпионского места. В сезоне-2021/22 лишь одна наша команда напрямую попадет в групповой этап, а клуб, занявший второе место в чемпионате, будет выступать в квалификации.

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