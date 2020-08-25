«Реал» победил «Бенфику» в финале Юношеской лиги УЕФА
Мадридский «Реал» одержал победу над лиссабонской «Бенфикой» в финальном матче Юношеской лиги УЕФА.
Мадридский «Реал» одержал победу над лиссабонской «Бенфикой» в финальном матче Юношеской лиги УЕФА.
Встреча, прошедшая во вторник в Ньоне, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Реала». Голы у победителей забили Пабло Родригес (26-я минута) и Мигель Гутьеррес (50). Автоголом отметился игрок «Бенфики» Энрике Жосу (45). В составе лиссабонцев дубль сделал Гонсало Рамос (49, 57).
«Реал» впервые стал победителем данного турнира.