Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:30
Арсенал Т
Химки
11
Футбол. Еврокубки
19:00
Ритеряй
Дерри Сити
32
Футбол. Премьер-лига
18:30
Тамбов
Сочи
01
Футбол. Первый дивизион
26.08
Спартак-2
Краснодар-2
Футбол. Премьер-лига
26.08
Локомотив
Ахмат
Футбол. Премьер-лига
26.08
Рубин
Уфа
Все события
Фоторепортажи
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
13Очередная сенсация в ЛЧ: «Лион» выбил «Манчестер Сити»
21:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» победил «Бенфику» в финале Юношеской лиги УЕФА

Мадридский «Реал» одержал победу над лиссабонской «Бенфикой» в финальном матче Юношеской лиги УЕФА.

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая во вторник в Ньоне, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Реала». Голы у победителей забили Пабло Родригес (26-я минута) и Мигель Гутьеррес (50). Автоголом отметился игрок «Бенфики» Энрике Жосу (45). В составе лиссабонцев дубль сделал Гонсало Рамос (49, 57).

«Реал» впервые стал победителем данного турнира.

Читайте также
 Барби с мышцами Халка: невероятное тело красотки из Саратова
Ледовая трагедия: история любви одной из самых красивых фигуристок XX века
Черчесов вызвал «старую гвардию» и не позвал Соболева
Месси хочет расторгнуть контракт с «Барселоной». Все серьезно
«ПСЖ» рассматривает вариант с увольнением Тухеля
Сын Кости Цзю дерется с обидчиком Пакиао. Судьбоносный бой Тима
Соболев не попал в заявку сборной из-за конфликта с Дзюбой
Конте продолжит работу на посту главного тренера «Интера»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь