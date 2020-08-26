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00:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Участники погромов в Париже получили до 10 месяцев тюрьмы

Парижский суд приговорил участников погромов, произошедших во французской столице после поражения «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов от «Баварии» (0:1), к реальным тюремным срокам, сообщает L’Equipe.

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Фигурантам первого процесса по данному делу были предъявлены обвинения в «применении насилия в отношении представителя власти», «краже при отягчающих обстоятельствах» и «сокрытии имущества, украденного при отягчающих обстоятельствах». Всего перед судом предстали 15 из 152 человек, которых поместили под стражу после воскресных погромов. Решение по другим 15 погромщикам будет обнародовано в среду.

Самый большой срок — 10 месяцев тюрьмы с немедленным лишением свободы — получил человек, признанный виновным в попытке ограбления и проникновении в аптеку.

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