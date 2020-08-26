Участники погромов в Париже получили до 10 месяцев тюрьмы

Фигурантам первого процесса по данному делу были предъявлены обвинения в «применении насилия в отношении представителя власти», «краже при отягчающих обстоятельствах» и «сокрытии имущества, украденного при отягчающих обстоятельствах». Всего перед судом предстали 15 из 152 человек, которых поместили под стражу после воскресных погромов. Решение по другим 15 погромщикам будет обнародовано в среду.