Брестское «Динамо» примет футболистов «Сараево» в квалификации ЛЧ

Источник: Instagram

На поле ОСК «Брестский» чемпионы Беларуси встретятся с чемпионом Боснии и Герцеговины «Сараево» (начало в 21.00, прямая трансляция на телеканале ОНТ). Встречу, которая в связи с пандемией коронавируса по решению УЕФА пройдет без зрителей, будет судить бригада кипрских рефери во главе с Лукасом Сотириу. Его ассистентами станут Георгиу Хараламбос и Никос Энглезу, резервный судья — Василис Димитриу. Инспектором матча назначен Стефано Подески из Сан-Марино, делегат УЕФА — Иван Цитович из России.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--708159e4d1af2b0c7eb8" data-vnd="708159e4d1af2b0c7eb8" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=708159e4d1af2b0c7eb8" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В первом раунде квалификации ЛЧ брестские динамовцы разгромили на своем поле казахстанскую «Астану» из Нур-Султана с результатом 6:3, а футболисты «Сараево» обыграли на выезде валлийский «Коннас Куэй» со счетом 2:0.

Накануне стали известны два участника третьего раунда квалификации чемпионской Лиги. Это греческий ПАОК, обыгравший в Салониках турецкий «Бешикташ» из Стамбула с результатом 3:1, и сербская «Црвена Звезда» из Белграда, одолевшая в албанской столице футболистов «Тираны» с минимальным перевесом — 1:0.

Победители второго квалификационного этапа выйдут в третий отборочный раунд Лиги чемпионов, а проигравшие продолжат еврокубковый сезон во втором по рангу турнире — Лиге Европы.