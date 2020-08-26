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10:59 (мск), источник: БЕЛТА

Брестское «Динамо» примет футболистов «Сараево» в квалификации ЛЧ

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты брестского «Динамо» сегодня проведут матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Instagram

На поле ОСК «Брестский» чемпионы Беларуси встретятся с чемпионом Боснии и Герцеговины «Сараево» (начало в 21.00, прямая трансляция на телеканале ОНТ). Встречу, которая в связи с пандемией коронавируса по решению УЕФА пройдет без зрителей, будет судить бригада кипрских рефери во главе с Лукасом Сотириу. Его ассистентами станут Георгиу Хараламбос и Никос Энглезу, резервный судья — Василис Димитриу. Инспектором матча назначен Стефано Подески из Сан-Марино, делегат УЕФА — Иван Цитович из России.

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В первом раунде квалификации ЛЧ брестские динамовцы разгромили на своем поле казахстанскую «Астану» из Нур-Султана с результатом 6:3, а футболисты «Сараево» обыграли на выезде валлийский «Коннас Куэй» со счетом 2:0.

Накануне стали известны два участника третьего раунда квалификации чемпионской Лиги. Это греческий ПАОК, обыгравший в Салониках турецкий «Бешикташ» из Стамбула с результатом 3:1, и сербская «Црвена Звезда» из Белграда, одолевшая в албанской столице футболистов «Тираны» с минимальным перевесом — 1:0.

Победители второго квалификационного этапа выйдут в третий отборочный раунд Лиги чемпионов, а проигравшие продолжат еврокубковый сезон во втором по рангу турнире — Лиге Европы.

Два белорусских представителя в Лиге Европы свои поединки первого круга квалификации проведут 27 августа у себя дома. Минское «Динамо» примет польский «Пяст» из Гливице, а в Солигорске местный «Шахтер» сыграет с молдавским клубом «Сфынтул Георге». Борисовский БАТЭ стартует со второго квалификационного раунда ЛЕ, матчи которого пройдут 17 сентября.

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