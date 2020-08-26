«Есть стратегическая задумка». Шпилевский — о Лиге Европы, форме Вагнера Лава и новичке «Кайрата»

— Все в предвкушении, все мы очень ждем этого матча. Мы не раз говорили с ребятами, что это очень-очень важный матч, ведь мы его ждали целый год. В прошлом году мы были очень расстроены после поражения и вылета с еврокубков. Тогда мы обещали себе, что подготовимся очень тщательно к новому сезону. Я думаю ребята в хорошей форме. Ждем матча! Готовы завтра показать себя с лучшей стороны и добиться положительного результата.

— Алексей Николаевич, команда отлично провела отрезок чемпионата после рестарта. Видно, что команда в хорошей физической форме. Можно ли говорить, что игроки вышли на свой пик формы? Если нет, то как это повлияет на еврокубковые встречи?

— Трудно сказать, является ли это нашим пиком. Мы с января хорошо работаем и в марте уже были в хороших кондициях. К сожалению, произошла длительная пауза. Тем не менее, мы не отступали от нашего плана, сильно и тщательно работали к рестарту, сыграли много товарищеских матчей. Я доволен ребятами, восемь месяцев держать такой темп очень сложно, но игроки понимают, для чего это все делают. Я согласен, что ребята в хорошей форме.

Кайрат (Алма-Ата) Все о команде

— В связи со стартом в еврокубках, будет ли теперь в составе больше ротации?

— Мы готовили всех, чтобы ребята были готовы играть каждый третий или четвертый день, для этого мы упорно тренировались. Будет ли ротация, посмотрим, будем отталкиваться по-факту. Как футболисты будут себя чувствовать после игры, какой отзыв будет со стороны наших медиков. Конечно надо, чтобы ребята были всегда свежие перед играми. Кто будет лучше всех готов, тот и будет играть.

— На данный момент Вагнер Лав отыграл 40 минут за «Кайрат». Оцените его готовность к матчу с «Ноа».

— Вагнер постепенно добавляет. Он показывает себя с хорошей, профессиональной стороны, дополнительно работает, добавляет c физической стороны. Мы хотим подводить его к играм постепенно. Конечно, есть еще и стратегическая задумка, он вступает в игру во втором тайме. Посмотрим, будет ли он завтра играть с первых секунд, но могу сказать, что он добавляет ежедневно. Уверен, что он принесет нам очень большую радость.

— В каком физическом состоянии находится сейчас Вагнер Лав?

— Состояние Вагнера улучшается ежедневно. Трудно сказать, какой у него пик физическо-функциональных кондиций. Я чувствую, что Вагнер горит желанием добавлять и открыть свою вторую молодость. Вижу, что он вливается в коллектив и чувствует, что ребята его тянут за собой, именно с физической точки зрения. В других факторах, он тоже тянет команду, потому что у него сумасшедшее мастерство. Это очень хороший симбиоз.

— Практически все игроки вашей команды заточены под прессинг, при этом, Вагнер уже не в том возрасте, чтобы прессинговать, как тот же Аймбетов, как вы намерены решить этот вопрос?

— Вагнер не отступает от нашей коллективной идеи футбола. Он готов ее принять и четко понимает, что только коллективом мы сильнее соперника и можем предоставить бой. Мы его осторожно подводили к этим матчам и посмотрим, насколько у него хватит кондиций. Он готов принести свой вклад в развитие атаки, в быстром переключении. Добавить то, что нам нужно, своим техническим мастерством.

— Прокомментируйте подписание защитника Дениса Полякова. Почему остановились на его кандидатуре?

— Нам повезло с этой кандидатурой, к тому же, он не является легионером. Нам нужно было укрепление на этой позиции. Наш скаутинговый отдел тщательно просматривал рынок. Повезло, что Денис был свободным, со спортивной точки зрения он нас устраивал. Я думаю, он нам поможет. У нас на данный момент два очень хороших центральных защитника. Много молодых, на которых мы в будущем сильно рассчитываем. Но, для решения наших больших задач, не по тому что, мы не доверяем молодым, ни в коем случае, хочется иметь футболиста, у которого большой опыт. Денис играл за БАТЭ в Еврокубках, в Лиге Чемпионов, за сборную. Он знает, как относиться к той или иной ситуации. Это очень хорошее усиление для нашего клуба.

— Когда Поляков выйдет на поле?

— Денис только на днях подписал с нами контракт, он долгое время не тренировался. Да, он поддерживал форму в Беларуси. Но, это не то, что нам нужно в этот период. Будем его также аккуратно подводить к командной игре. Он тренируется в общей группе. Могу сказать о нем только положительные слова. Он очень хороший, воспитанный парень, впитывает всю информацию. Мне нравится его позитив. Я уверен, что он со своим опытом и качествами придаст нам новое в последней линии обороны.