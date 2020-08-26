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18:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Матч покажет — кто на что способен». Тренер «Ноа» — о сильных сторонах «Кайрата» и опасности Лава

Тренер армянского «Ноа» Владимир Жапалэу на пресс-конференции поделился настроем на матч первого квалификационного раунда Лиги Европы с алматинским «Кайратом».

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— Добрый вечер! Я рад находиться здесь, на стадионе команды с историей. Думаю, что для нас это будет принципиальный матч, как и для вас. Уже завтра в матче мы увидим — кто на что способен.

— Просматривали ли вы последние матчи «Кайрата» в чемпионате? Выделите сильные стороны вашего соперника.
— Конечно, мы просматривали. Сильные стороны — это быстрые атаки соперника. Команда очень быстро передвигает мяч, высоко прессингует. Мы хорошо проанализировали соперника.

— Кого из игроков «Кайрата» можете выделить? Кого больше всего опасаетесь?
— Вратаря, капитана, в атаке — Лав. Хотя видно, что он не игрок основного состава. Может быть в Лиге Европы он сыграет. Я думаю нужно опасаться любого игрока «Кайрата». Мы готовы и будем противодействовать им.

Кайрат (Алма-Ата)

— С этого года игроки из стран ЕАЭС больше не считаются легионерами в наших чемпионатах. Как вы считаете, это взаимовыгодная сделка? Стоит ли ждать казахстанских игроков в чемпионате Армении?
— Провокационный вопрос. Я думаю, что уровень однозначно вырос. Если игроки из ЕАЭС не будут считаться легионерами — конкуренция вырастет. Казахстанские игроки могут появиться не только в чемпионате Армении.

— Что самым сложным будет для вашего клуба в предстоящей игре?
— Будет сложная игра. Все зависит от нашего настроя, как мы сконцентрируемся на каждом моменте. Для нас очень важна концентрация на матч и делать все непосредственно так, как мы отрабатывали.

— Чем, можно обескуражить «Кайрат»?
— Не будем раскрывать карты (улыбается). Лучше дождаться матча.

Ранее о предстоящем матче высказался главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский.

Сама игра пройдет 27 августа в Алматы и начнется в 20:00 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет Qazsport.

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