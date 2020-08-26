«Матч покажет — кто на что способен». Тренер «Ноа» — о сильных сторонах «Кайрата» и опасности Лава

— Добрый вечер! Я рад находиться здесь, на стадионе команды с историей. Думаю, что для нас это будет принципиальный матч, как и для вас. Уже завтра в матче мы увидим — кто на что способен.

— Просматривали ли вы последние матчи «Кайрата» в чемпионате? Выделите сильные стороны вашего соперника.

— Конечно, мы просматривали. Сильные стороны — это быстрые атаки соперника. Команда очень быстро передвигает мяч, высоко прессингует. Мы хорошо проанализировали соперника.

— Кого из игроков «Кайрата» можете выделить? Кого больше всего опасаетесь?

— Вратаря, капитана, в атаке — Лав. Хотя видно, что он не игрок основного состава. Может быть в Лиге Европы он сыграет. Я думаю нужно опасаться любого игрока «Кайрата». Мы готовы и будем противодействовать им.

Кайрат (Алма-Ата) Все о команде

— С этого года игроки из стран ЕАЭС больше не считаются легионерами в наших чемпионатах. Как вы считаете, это взаимовыгодная сделка? Стоит ли ждать казахстанских игроков в чемпионате Армении?

— Провокационный вопрос. Я думаю, что уровень однозначно вырос. Если игроки из ЕАЭС не будут считаться легионерами — конкуренция вырастет. Казахстанские игроки могут появиться не только в чемпионате Армении.

— Что самым сложным будет для вашего клуба в предстоящей игре?

— Будет сложная игра. Все зависит от нашего настроя, как мы сконцентрируемся на каждом моменте. Для нас очень важна концентрация на матч и делать все непосредственно так, как мы отрабатывали.

— Чем, можно обескуражить «Кайрат»?

— Не будем раскрывать карты (улыбается). Лучше дождаться матча.

Ранее о предстоящем матче высказался главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский.