«Матч покажет — кто на что способен». Тренер «Ноа» — о сильных сторонах «Кайрата» и опасности Лава
Тренер армянского «Ноа» Владимир Жапалэу на
Тренер армянского «Ноа» Владимир Жапалэу на
— Добрый вечер! Я рад находиться здесь, на стадионе команды с историей. Думаю, что для нас это будет принципиальный матч, как и для вас. Уже завтра в матче мы увидим — кто на что способен.
— Просматривали ли вы последние матчи «Кайрата» в чемпионате? Выделите сильные стороны вашего соперника.
— Конечно, мы просматривали. Сильные стороны — это быстрые атаки соперника. Команда очень быстро передвигает мяч, высоко прессингует. Мы хорошо проанализировали соперника.
— Кого из игроков «Кайрата» можете выделить? Кого больше всего опасаетесь?
— Вратаря, капитана, в атаке — Лав. Хотя видно, что он не игрок основного состава. Может быть в Лиге Европы он сыграет. Я думаю нужно опасаться любого игрока «Кайрата». Мы готовы и будем противодействовать им.
— С этого года игроки из стран ЕАЭС больше не считаются легионерами в наших чемпионатах. Как вы считаете, это взаимовыгодная сделка? Стоит ли ждать казахстанских игроков в чемпионате Армении?
— Провокационный вопрос. Я думаю, что уровень однозначно вырос. Если игроки из ЕАЭС не будут считаться легионерами — конкуренция вырастет. Казахстанские игроки могут появиться не только в чемпионате Армении.
— Что самым сложным будет для вашего клуба в предстоящей игре?
— Будет сложная игра. Все зависит от нашего настроя, как мы сконцентрируемся на каждом моменте. Для нас очень важна концентрация на матч и делать все непосредственно так, как мы отрабатывали.
— Чем, можно обескуражить «Кайрат»?
— Не будем раскрывать карты (улыбается). Лучше дождаться матча.
Ранее о предстоящем матче высказался главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский.
Сама игра пройдет 27 августа в Алматы и начнется в 20:00 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет Qazsport.