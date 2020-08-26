Цхададзе назвал ключевой фактор в первом матче «Ордабасы» в Лиге Европы

«“Ботошани” — это команда, которая уже несколько лет выступает наиграным составом. У них поставлена игра. Это очень большой плюс. Игроки, которые выходят на замену, уровнем не хуже, чем те, кто играют в основе. Думаю, наши команды равны и все решится в день игры. В матче будут важны замены и то, как они повлияют на игру. У соперника кого-то отметить не могу. Знаю нападающего, капитан, один из лучших игроков. Скамейка у них длинная. Нам нужно показать себя и перекрыть их лучшие стороны. Единственный плюс домашней игры — это зрители. Если их нет, то никакого преимущества у нас не будет», — сказал Цхададзе.