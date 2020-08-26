Цхададзе назвал ключевой фактор в первом матче «Ордабасы» в Лиге Европы
Главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе поделился ожиданиями от предстоящего матча первого квалификационного раунда Лиги Европы против румынского «Ботошани».
Главный тренер «Ордабасы» Кахабер Цхададзе поделился ожиданиями от предстоящего матча первого квалификационного раунда Лиги Европы против румынского «Ботошани».
«“Ботошани” — это команда, которая уже несколько лет выступает наиграным составом. У них поставлена игра. Это очень большой плюс. Игроки, которые выходят на замену, уровнем не хуже, чем те, кто играют в основе. Думаю, наши команды равны и все решится в день игры. В матче будут важны замены и то, как они повлияют на игру. У соперника
Напомним, матч состоится 27 августа в Шымкенте. Победитель определится по итогам одной встречи.
В прямом эфире игру покажет телеканал «Ел Арна».