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23:13 (мск), источник: Прессбол

Брестское «Динамо» обыграло «Сараево» и вышло в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов

Брестское «Динамо» вышло в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов. В матче 2-го раунда отбора подопечные Сергея Ковальчука нанесли поражение «Сараево» — 2:1.

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ДИНАМО Брест — САРАЕВО — 2:1

БРЕСТ. ОСК «Брестский». Начало в 21.00. Судья: Л. Сотириу (Кипр).

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ДИНАМО Бр: Игнатович — Юзепчук, Хачериди, Кики, Печенин — Тве, Кисляк (к), Седько (Савицкий, 79) — Диалло, Милевский (Быков, 86), Гордейчук (Кривец, 71). Запасные: Павлюченко, Витус, Веретило, Павловец.

САРАЕВО: Ковачевич — Ходжич, Дуповац, Миличевич, Салчин — Джоканович (Ханджич, 80), Оремуш (Сушич, 90), Рохманович — Юкич (Фамино, 65), Ахметович (к), Татар. Запасные: Джафич, Пидро, Бешич, Велкоски.

ГОЛЫ: 1:0 — Гордейчук (3, пас — Юзепчук). 1:1 — Джоканович (34, пас — Рахманович). 2:1 — Диалло (49, пас — Печенин).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Джуканович (11), Юзепчук (44), Оремуш (45), Седько (65), Дуповац (76), Кисляк (84), Ахметович (88), Рахманович (93+).

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