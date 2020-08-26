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26 августа, источник: Спорт РИА Новости

«Лион» победил ПСЖ в полуфинале женской ЛЧ, матч судила Пустовойтова

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. «Лион» обыграл «Пари Сен-Жермен» и вышел в финал женской футбольной Лиги чемпионов.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча двух французских команд, прошедшая в Бильбао, завершилась со счетом 1:0, автором единственного гола стала Венди Ренар (67-я минута). Полузащитник «ПСЖ» Грейс Георо была удалена с поля на 66-й минуте, форвард «Лиона» Никита Пэррис — на 75-й. На матче в качестве главного арбитра работала россиянка Анастасия Пустовойтова.

Во время загрузки произошла ошибка.

В финале, который пройдет в Сан-Себастьяне 30 августа, «Лион» сыграет с немецким «Вольфсбургом».

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