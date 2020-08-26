«Лион» победил ПСЖ в полуфинале женской ЛЧ, матч судила Пустовойтова

Встреча двух французских команд, прошедшая в Бильбао, завершилась со счетом 1:0, автором единственного гола стала Венди Ренар (67-я минута). Полузащитник «ПСЖ» Грейс Георо была удалена с поля на 66-й минуте, форвард «Лиона» Никита Пэррис — на 75-й. На матче в качестве главного арбитра работала россиянка Анастасия Пустовойтова.