«Ференцварош» победил «Селтик» во втором квалификационном раунде ЛЧ
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Венгерский «Ференцварош» выиграл у шотландского «Селтика» и вышел в третий квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов.
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Венгерский «Ференцварош» выиграл у шотландского «Селтика» и вышел в третий квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Глазго, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ференцвароша», в составе которого голы забили Давид Шигер (7-я минута) и Токмак Нгуэн (75), у проигравших отличился Райан Кристи (53).
Результаты других матчей дня:
«Янг Бойз» (Швейцария) — «Клаксвик» (Фарерские острова) — 3:1,
«Легия» (Польша) — «Омония» (Кипр) — 0:2 (после дополнительного времени),
ЧФР (Румыния) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 2:2 (в серии пенальти — 5:6).