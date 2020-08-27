Текущие события
Футбол. Еврокубки
26.08
Селтик
Ференцварош
12
Футбол. Еврокубки
26.08
ЧФР
Динамо З
П 5:6
22
Футбол. Еврокубки
26.08
Легия
Омония
02
Футбол. Еврокубки
26.08
Динамо Брс
Сараево
21
Футбол. Премьер-лига
26.08
Динамо
Зенит
10
Футбол. Премьер-лига
26.08
Ростов
Урал
10
Футбол. Премьер-лига
26.08
Краснодар
ЦСКА
11
Футбол. Еврокубки
26.08
Лудогорец
Мидтьюлланн
01
Футбол. Еврокубки
26.08
Локомотива
Рапид В
01
Футбол. Кубок России
26.08
Торпедо М
Шинник
12
Футбол. Еврокубки
26.08
Прогрес
Зета
30
Футбол. Кубок России
26.08
Чайка
Текстильщик
02
Футбол. Еврокубки
26.08
Судува
Маккаби Тель-Авив
03
Футбол. Еврокубки
26.08
Целе
Мольде
12
Футбол. Еврокубки
26.08
Карабах
Шериф
21
Футбол. Премьер-лига
26.08
Локомотив
Ахмат
23
Футбол. Премьер-лига
26.08
Рубин
Уфа
30
Футбол. Премьер-лига
26.08
Ротор
Спартак
01
Футбол. Кубок России
26.08
Велес
Балтика
41
Футбол. Кубок России
26.08
Нефтехимик
Динамо Бр
01
Футбол. Кубок России
26.08
Крылья Советов
Иртыш
50
Футбол. Еврокубки
26.08
АЗ
Виктория Пл
31
Футбол. Кубок России
26.08
Оренбург
Алания
21
Футбол. Кубок России
26.08
Енисей
Волгарь
21
Футбол. Кубок России
26.08
Акрон
Чертаново
01
Футбол. Кубок России
26.08
Томь
Нижний Новгород
01
Футбол. Кубок России
26.08
СКА-Хабаровск
Факел
П 8:7
00
Все события
Фоторепортажи
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
00:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ференцварош» победил «Селтик» во втором квалификационном раунде ЛЧ

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Венгерский «Ференцварош» выиграл у шотландского «Селтика» и вышел в третий квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов.

Наверх
Источник: AFP 2020

Встреча, прошедшая в Глазго, завершилась со счетом 2:1 в пользу «Ференцвароша», в составе которого голы забили Давид Шигер (7-я минута) и Токмак Нгуэн (75), у проигравших отличился Райан Кристи (53).

Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других матчей дня:

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Клаксвик» (Фарерские острова) — 3:1,

«Легия» (Польша) — «Омония» (Кипр) — 0:2 (после дополнительного времени),

ЧФР (Румыния) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 2:2 (в серии пенальти — 5:6).

Читайте также
 Барби с мышцами Халка: невероятное тело красотки из Саратова
Ледовая трагедия: история любви одной из самых красивых фигуристок XX века
«Динамо» остановило чемпиона. «Зенит» проигрывал еще в декабре
Гончаренко нашел в ЦСКА нового бомбардира. Это не Чалов, не Гайч
«Спартак» взял 3 очка на Волге. Спасибо Максименко и перекладине
«Локо» посыпался без Миранчука: проиграл второй раз за три дня
Месси не уйдет из «Барсы». Не верьте фейкам
Соболев: Думаю, скоро пообщаюсь с Черчесовым и Дзюбой
ЦСКА проводит интереснейшую трансферную кампанию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь