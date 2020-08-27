«Ордабасы» назвал стартовый состав на матч Лиги Европы
Сегодня, 27 августа, «Ордабасы» стартует в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 27 августа, «Ордабасы» стартует в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Шымкентский клуб в рамках первого отборочного раунда дома примет румынский «Ботошани». Игра начнется в 20:00 по времени
Стартовый состав «Ордабасы»: Шайзада, Даутов, Фонтанелло (капитан), Дмитренко, Досмагамбетов, Бадибанга, Диакате, Малангу, Бриджиду, Хижниченко, Пауло.
Запасные: Трофимец, Механович, Шамши, Жангылышбай, Астанов, Адырбеков, Симчевич.
Стартовый состав «Ботошани»: Пап, Хольцманн, Шерони, Киндриш, Харуц, Родригес, Мендоза, Офосу, Ашковски, Флореску, Дуганджич.
Запасные: Ганкич, Кейта, Бабунски, Роман, Патаке, Цигэнашу, Кымпану.
В квалификации ЛЕ победители пар определятся по итогам одного матча. В случае необходимости будут назначены дополнительное время и серия пенальти.