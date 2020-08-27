«Кайрат» включил Вагнера Лава в стартовый состав на матч Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

Алматинский клуб в рамках первого отборочного раунда дома примет армянский «Ноа». Игра начнется в 20:00 по времени Нур-Султана, а посмотреть ее в прямом эфире можно будет здесь.

Кайрат (Алма-Ата) Все о команде

В основном составе «Кайрата» дебютирует экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав, который в двух последних турах КПЛ выходил на замену. Вне заявки остался капитан команды Гафуржан Суюмбаев — не исключено, что он получил травму.

Стартовый состав «Кайрата»: Покатилов, Вжесиньски, Дугалич (капитан), Гуральски, Алип, Миканович, К. Оганесян, Косович, Аймбетов, Лав, Алыкулов.

Запасные: Устименко, Кейлер, Эсеола, Адахаджиев, Шушеначев, Усенов.

Стартовый состав «Ноа»: Вимеркати, Коваленко, Дедечко, Крючков, Кагермазов, Азаров, Эмсис, Деобальд, Спэтару, Лаврищев, Бор.

Запасные: Швагирев, Монрой, Гарагинян, Б. Оганесян, Симонян, Манга, Гомеш.