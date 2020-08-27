«Кайрат» включил Вагнера Лава в стартовый состав на матч Лиги Европы
Сегодня, 27 августа, «Кайрат» стартует в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 27 августа, «Кайрат» стартует в Лиге Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский клуб в рамках первого отборочного раунда дома примет армянский «Ноа». Игра начнется в 20:00 по времени
В основном составе «Кайрата» дебютирует
Стартовый состав «Кайрата»: Покатилов, Вжесиньски, Дугалич (капитан), Гуральски, Алип, Миканович, К. Оганесян, Косович, Аймбетов, Лав, Алыкулов.
Запасные: Устименко, Кейлер, Эсеола, Адахаджиев, Шушеначев, Усенов.
Стартовый состав «Ноа»: Вимеркати, Коваленко, Дедечко, Крючков, Кагермазов, Азаров, Эмсис, Деобальд, Спэтару, Лаврищев, Бор.
Запасные: Швагирев, Монрой, Гарагинян, Б. Оганесян, Симонян, Манга, Гомеш.
В квалификации ЛЕ победители пар определятся по итогам одного матча. В случае необходимости будут назначены дополнительное время и серия пенальти.