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17:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Кыргызский Месси» из «Кайрата» стал автором первого гола Казахстана в новом сезоне Лиги Европы

Алматинский клуб сравнял счет.
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Алматинский «Кайрат» в эти минуты проводит матч с армянским «Ноа» в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Алматы началась в 20:00 по времени Нур-Султана, а посмотреть ее в прямом эфире можно будет здесь. На данный момент счет 1:1.

Счет в матче был открыт на восьмой минуте — ворота Стаса Покатилова поразил российский полузащитник «Ноа» Кирилл Бор. Отыгрался «Кайрат» на 12-й — забил хавбек сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов, которого называют «кыргызским Месси».

Прямая трансляция матча «Кайрат» — «Ноа».

В квалификации ЛЕ победители пар определятся по итогам одного матча. В случае необходимости будут назначены дополнительное время и серия пенальти.

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