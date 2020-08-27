«Кыргызский Месси» из «Кайрата» стал автором первого гола Казахстана в новом сезоне Лиги Европы
Алматинский клуб сравнял счет.
Алматинский «Кайрат» в эти минуты проводит матч с армянским «Ноа» в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в Алматы началась в 20:00 по времени
Счет в матче был открыт на восьмой минуте — ворота Стаса Покатилова поразил российский полузащитник «Ноа» Кирилл Бор. Отыгрался «Кайрат» на 12-й — забил хавбек сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов, которого называют «кыргызским Месси».
Прямая трансляция матча «Кайрат» — «Ноа».
В квалификации ЛЕ победители пар определятся по итогам одного матча. В случае необходимости будут назначены дополнительное время и серия пенальти.