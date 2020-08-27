«Кыргызский Месси» из «Кайрата» стал автором первого гола Казахстана в новом сезоне Лиги Европы

Алматинский «Кайрат» в эти минуты проводит матч с армянским «Ноа» в рамках первого отборочного раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра в Алматы началась в 20:00 по времени Нур-Султана, а посмотреть ее в прямом эфире можно будет здесь. На данный момент счет 1:1.

Счет в матче был открыт на восьмой минуте — ворота Стаса Покатилова поразил российский полузащитник «Ноа» Кирилл Бор. Отыгрался «Кайрат» на 12-й — забил хавбек сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов, которого называют «кыргызским Месси».

Прямая трансляция матча «Кайрат» — «Ноа».