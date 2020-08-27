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18:53 (мск), источник: Vesti.kz

Дубль Вагнера Лава принес «Кайрату» разгромную победу и выход во второй раунд Лиги Европы

Алматинский «Кайрат» на своем поле одержал волевую победу над армянским «Ноа» и вышел во второй раунд Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Игра прошла сегодня, 27 августа, на Центральном стадионе и завершилась со счетом 4:1. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.

На восьмой минуте «Ноа» неожиданно вышла вперед — отличился российский полузащитник Кирилл Бор. Довольно быстро «Кайрат» смог отыграться — на 12-й минуте забил хавбек сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов.

Кайрат (Алма-Ата)

Вперед же «Кайрат» вышел в концовке тайма. На 35-й минуте свой первый гол за алматинцев забил 36-летний экс-форвард сборной Бразилии Вагнер Лав.

Во втором тайме случилось. На 70-й минуте Лав оформил дубль, а на 94-й минуте отличился Адеринсола Эсеола.

Своего следующего соперника «Кайрат» узнает 31 августа — жеребьевка начнется в 17:00 по времени Нур-Султана, а сам матч пройдет 17 сентября. Победители пар в квалификации ЛЕ в этом году определяются в одном матче, а в случае необходимости назначается дополнительное время или серия пенальти.

Для «Кайрата» эта ЛЕ стала девятой в истории. В прошлом сезоне алматинский клуб вылетел во втором раунде, а лучшего результата добился в 2015 году, когда уступил французскому «Бордо» (0:1, 2:1) из-за гостевого гола и остановился в шаге от группы.

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