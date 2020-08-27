Дубль Вагнера Лава принес «Кайрату» разгромную победу и выход во второй раунд Лиги Европы
Алматинский «Кайрат» на своем поле одержал волевую победу над армянским «Ноа» и вышел во второй раунд Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» на своем поле одержал волевую победу над армянским «Ноа» и вышел во второй раунд Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла сегодня, 27 августа, на Центральном стадионе и завершилась со счетом 4:1. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.
На восьмой минуте «Ноа» неожиданно вышла вперед — отличился российский полузащитник Кирилл Бор. Довольно быстро «Кайрат» смог отыграться — на 12-й минуте забил хавбек сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов.
Вперед же «Кайрат» вышел в концовке тайма. На 35-й минуте свой первый гол за алматинцев забил 36-летний
Во втором тайме случилось. На 70-й минуте Лав оформил дубль, а на 94-й минуте отличился Адеринсола Эсеола.
Своего следующего соперника «Кайрат» узнает 31 августа — жеребьевка начнется в 17:00 по времени
Для «Кайрата» эта ЛЕ стала девятой в истории. В прошлом сезоне алматинский клуб вылетел во втором раунде, а лучшего результата добился в 2015 году, когда уступил французскому «Бордо» (0:1, 2:1)