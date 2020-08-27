«Ордабасы» проиграл румынскому клубу в матче с незабитым пенальти и вылетел из Лиги Европы

Игра первого раунда квалификации прошла на стадионе имени Кажимукана Мунайтпасова и завершилась со счетом 1:2. С ее протоколом можно ознакомиться здесь.

На 12-й минуте у «Ордабасы» был шанс выйти вперед, но удар сенегальского полузащитника Абдуллаи Диакате с пенальти парировал вратарь Эдуард Пап. В итоге первым счет открыл «Ботошани» — это сделал австрийский защитник Марсель Хольцманн на 25-й минуте.

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На 33-й минуте «Ордабасы» усилиями южноафриканского хавбека Мэя Малангу восстановил равенство, однако на 35-й хорватский нападающий Марко Дуганджич принес гостям победу и путевку во второй раунд.

Своего соперника «Ботошани» узнает 31 августа — жеребьевка начнется в 17:00 по времени Нур-Султана, а сам матч пройдет 17 сенртября. В квалификации ЛЕ победители пар определятся по итогам одного матча, а в случае необходимости будут назначены дополнительное время и серия пенальти.

В еврокубках «Ордабасы» дебютировал в 2013 году и играл только в ЛЕ. За предыдущие пять розыгрышей шымкентцы трижды вылетали в первом раунде и дважды выходили во второй — в 2013-м и 2019-м.