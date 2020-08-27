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19:55 (мск), источник: Vesti.kz

В стартовом составе «Кайрата» вышло больше игроков из Армении, чем у соперника по Лиге Европы из этой страны

Алматинский «Кайрат» опередил ереванский «Ноа» по количеству армянских футболистов в старте в матче Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Так, с первых минут у «Кайрата» вышел полузащитник Камо Оганесян, в то время, как у «Ноа» на поле в стартовом составе не вышло ни одного представителя Армении.

Кайрат (Алма-Ата)

Помимо него у «Кайрата» в старте вышли: три казахстанца — Стас Покатилов, Нуралы Алип, Абат Аймбетов, два поляка — Конрад Вжесиньски, Яцек Гуральски, два серба — Раде Дугалич, Небойша Косович, и по одному представителю Кыргызстана — Гулжигит Алыкулов, Хорватии — Дино Миканович, Бразилии — Вагнер Лав.

У «Ноа» с первых минут вышли семь россиян и по одному представителю Италии, Украины, Молдовы, Латвии. Во втором же тайме на замену вышли два представителя Армении — Беник Оганесян и Артем Симонян.

Напомним, «Кайрат» одержал волевую победу над «Ноа» со счетом 4:1 и вышел в следующий раунд Лиги Европы.

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