В стартовом составе «Кайрата» вышло больше игроков из Армении, чем у соперника по Лиге Европы из этой страны

Так, с первых минут у «Кайрата» вышел полузащитник Камо Оганесян, в то время, как у «Ноа» на поле в стартовом составе не вышло ни одного представителя Армении.

Кайрат (Алма-Ата) Все о команде

Помимо него у «Кайрата» в старте вышли: три казахстанца — Стас Покатилов, Нуралы Алип, Абат Аймбетов, два поляка — Конрад Вжесиньски, Яцек Гуральски, два серба — Раде Дугалич, Небойша Косович, и по одному представителю Кыргызстана — Гулжигит Алыкулов, Хорватии — Дино Миканович, Бразилии — Вагнер Лав.

У «Ноа» с первых минут вышли семь россиян и по одному представителю Италии, Украины, Молдовы, Латвии. Во втором же тайме на замену вышли два представителя Армении — Беник Оганесян и Артем Симонян.