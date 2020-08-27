Минское «Динамо» завершило выступление в Лиге Европы, уступив польскому «Пясту» в 1-м раунде квалификации

Источник: РИА "Новости"

В первом из них минское «Динамо» принимало на своей арене польский «Пяст» из Гливице и уступило со счетом 0:2. Уже на 10-й минуте встречи динамовцы оказались в роли догоняющих, когда Патрик Липски отлично исполнил штрафной удар. Пропустив мяч, подопечные Леонида Кучука активизировались, но особых угроз воротам соперников не создали.

А через 10 минут после перерыва гости провели быструю контратаку, и Якуб Шверчок во второй раз поразил ворота Евгения Помазана. В дальнейшем динамовцы создали несколько опасных моментов, но успеха не добились и завершили свой еврокубковый сезон.

Позже в Солигорске местный «Шахтер» сыграет с молдавским клубом «Сфынтул Георге».

Еще один белорусский представитель борисовский БАТЭ стартует со второго квалификационного раунда ЛЕ, матчи которого пройдут 17 сентября.

Результаты других матчей первого раунда:

«Ритеряй» (Вильнюс, Литва) — «Дерри Сити» (Ирландия) — 3:2;.

«Прогрес» (Люксембург) — «Зета» (Голубовци, Македония) — 3:0;.

«Кайрат» (Алматы, Казахстан) — «Ноа» (Ереван, Армения) — 4:1;.

«Ордабасы» (Шимкент, Казахстан) — «Ботошани» (Румыния) — 1:2;.

«Вентспилс» (Латвия) — «Динамо-Авто» (Тирасполь, Молдова) — 2:1;.

«Борац» (Баня-Лука, Босния и Герцеговина) — «Сутьеска» (Никшич, Черногория) — 1:0;.

«Теута» (Дуррес, Албания) — «Бейтар» (Иерусалим, Израиль) — 2:0.

Жеребьевка второго раунда квалификации ЛЕ пройдет 31 августа в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.