Казахстанский судья поставил два пенальти и удалил одного игрока в матче Лиги Европы

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В первом отборочном раунде команда Султанова дома уступила «Шкендии» из Северной Македонии — 0:2. Матч обслуживала казахстанская бригада судей: главным был Арман Исмуратов, которому ассистировали Сергей Васютин и Самат Тергессизов, а четвертым рефери — Жандос Абжан.

Оба гола «Шкендия» забила с пенальти. На 55-й отличился Бесарт Ибраими, а на 89-й — Люпче Дориев. В эпизоде со вторым пенальти Исмуратов показал защитнику Теллуру Муталлимову вторую желтую карточку.

Султанов попал в заявку на прошедший матч, но на поле в итоге не появился. Казахстанец пока не дебютировал за клуб, в который перешел 15 августа.

В ЛЕ «Сумгайыт» попал как четвертая команда чемпионата, а «Шкендия» в прошлом сезоне выиграла бронзовые медали. Для азербайджанского клуба этот матч стал дебютом в ЛЕ.