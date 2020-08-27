Казахстанский судья поставил два пенальти и удалил одного игрока в матче Лиги Европы
Азербайджанский «Сумгайыт», за который выступает казахстанский защитник Карам Султанов, вылетел из Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Азербайджанский «Сумгайыт», за который выступает казахстанский защитник Карам Султанов, вылетел из Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
В первом отборочном раунде команда Султанова дома уступила «Шкендии» из Северной Македонии — 0:2. Матч обслуживала казахстанская бригада судей: главным был Арман Исмуратов, которому ассистировали Сергей Васютин и Самат Тергессизов, а четвертым рефери — Жандос Абжан.
Оба гола «Шкендия» забила с пенальти. На 55-й отличился Бесарт Ибраими, а на 89-й — Люпче Дориев. В эпизоде со вторым пенальти Исмуратов показал защитнику Теллуру Муталлимову вторую желтую карточку.
Султанов попал в заявку на прошедший матч, но на поле в итоге не появился. Казахстанец пока не дебютировал за клуб, в который перешел 15 августа.
В ЛЕ «Сумгайыт» попал как четвертая команда чемпионата, а «Шкендия» в прошлом сезоне выиграла бронзовые медали. Для азербайджанского клуба этот матч стал дебютом в ЛЕ.
Контракт 24-летнего Султанова с «Сумгайытом» рассчитан на два сезона. Текущий сезон он начинал в «Каспии», за который не успел дебютировать в официальных матчах. Ранее в карьере воспитанника шымкентского футбола были «Кызыл-Жар СК», «Байтерек» и дубль «Ордабасы». Он имеет опыт выступлений за юношеские и молодежную сборную Казахстана.