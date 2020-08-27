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22:32 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский судья поставил два пенальти и удалил одного игрока в матче Лиги Европы

Азербайджанский «Сумгайыт», за который выступает казахстанский защитник Карам Султанов, вылетел из Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

В первом отборочном раунде команда Султанова дома уступила «Шкендии» из Северной Македонии — 0:2. Матч обслуживала казахстанская бригада судей: главным был Арман Исмуратов, которому ассистировали Сергей Васютин и Самат Тергессизов, а четвертым рефери — Жандос Абжан.

Оба гола «Шкендия» забила с пенальти. На 55-й отличился Бесарт Ибраими, а на 89-й — Люпче Дориев. В эпизоде со вторым пенальти Исмуратов показал защитнику Теллуру Муталлимову вторую желтую карточку.

Султанов попал в заявку на прошедший матч, но на поле в итоге не появился. Казахстанец пока не дебютировал за клуб, в который перешел 15 августа.

В ЛЕ «Сумгайыт» попал как четвертая команда чемпионата, а «Шкендия» в прошлом сезоне выиграла бронзовые медали. Для азербайджанского клуба этот матч стал дебютом в ЛЕ.

Контракт 24-летнего Султанова с «Сумгайытом» рассчитан на два сезона. Текущий сезон он начинал в «Каспии», за который не успел дебютировать в официальных матчах. Ранее в карьере воспитанника шымкентского футбола были «Кызыл-Жар СК», «Байтерек» и дубль «Ордабасы». Он имеет опыт выступлений за юношеские и молодежную сборную Казахстана.

Сумгаит
0:2
Первый тайм: 0:0
Шкендия
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