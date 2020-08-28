Футболисты «Шахтера» не вышли во 2-й раунд квалификации Лиги Европы

Встреча в Солигорске началась с атак хозяев, но гости не только оборонялись, но и отвечали острыми контрвыпадами. На 28-й минуте игры «Шахтер» остался в меньшинстве после удаления Дарко Бодула. Несмотря на это, подопечные Юрия Вернидуба продолжали играть первым номером, но ни в основное, ни в дополнительное время мяч в ворота так и не попал. В серии послематчевых пенальти успех был на стороне гостей — 3:1.