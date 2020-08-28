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00:00 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Шахтера» не вышли во 2-й раунд квалификации Лиги Европы

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» вслед за минским «Динамо» не смогли пробиться во второй квалификационный раунд Лиги Европы, уступив на своем поле молдавскому клубу «Сфынтул Георге» в серии пенальти, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встреча в Солигорске началась с атак хозяев, но гости не только оборонялись, но и отвечали острыми контрвыпадами. На 28-й минуте игры «Шахтер» остался в меньшинстве после удаления Дарко Бодула. Несмотря на это, подопечные Юрия Вернидуба продолжали играть первым номером, но ни в основное, ни в дополнительное время мяч в ворота так и не попал. В серии послематчевых пенальти успех был на стороне гостей — 3:1.

Минское «Динамо» проиграло на своей арене польскому клубу «Пяст» из Гливице с результатом 0:2, также завершив еврокубковый сезон.

Еще один белорусский представитель борисовский БАТЭ стартует со второго квалификационного раунда ЛЕ. Его жеребьевка пройдет 31 августа в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Матчи состоятся 17 сентября.

В Лиге чемпионов продолжит выступление брестское «Динамо», которое вышло в третий квалификационный круг. Брестчане также узнают своего соперника в последний день лета.

По решению УЕФА все поединки континентальных турниров пока проходят без зрителей.

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